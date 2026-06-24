Поліцейським і рятувальникам оновлять систему виплат: коли запрацюють нові правила

В Україні оновлять систему виплат для поліцейських і рятувальників. Фокус з'ясував, коли запрацюють нові правила та кого вони стосуватимуться.

В Україні оновлять систему грошового забезпечення для працівників Національної поліції та ДСНС. Закон передбачає запровадження мінімального гарантованого рівня виплат, індексацію грошового забезпечення відповідно до чинного законодавства та розширення соціальних гарантій для співробітників цих служб. Нові правила планують почати застосовувати з 1 січня 2027 року.

Як повідомили у Верховній Раді України, 23 червня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо осучаснення розміру грошового забезпечення» №4909-IX.

Закон встановлює, що мінімальний розмір грошового забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту має становити не менше ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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З чого складатиметься грошове забезпечення

До складу грошового забезпечення входитимуть:

посадовий оклад;

оклад за спеціальним званням;

надбавка за вислугу років;

премії;

інші виплати, передбачені законодавством.

Також документ передбачає індексацію грошового забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Які додаткові гарантії передбачені

Окремі норми стосуються поліцейських, які проходять службу за межами України. Для них зберігатиметься виплата грошового забезпечення в гривні, а також передбачатиметься додаткова винагорода в іноземній валюті. Порядок таких виплат визначатиме Кабінет Міністрів України.

Крім того, закон регулює питання грошового забезпечення поліцейських, відряджених до органів державної влади, установ та організацій. Умови та розміри виплат у таких випадках встановлюватиме уряд.

Коли запрацюють нові правила

Планується, що застосування нових умов нарахування грошового забезпечення розпочнеться з 1 січня 2027 року.

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