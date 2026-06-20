Не премии, а денежное обеспечение: как получить боевые выплаты по новой системе
Важно знать, что новые выплаты военнослужащим оформляются не как "премии", а как составляющие денежного довольствия.
По состоянию на июнь 2026 года в Украине фактически запущена новая система денежного обеспечения военнослужащих, которую в соответствии с изменениями в постановлении № 168 и новым постановлением КМУ № 768 от 12.06.2026 реализует Кабмин.
Поэтому на этой неделе было объявлено о нескольких ключевых изменениях.
Что изменилось в выплатах военнослужащим
Прежде всего, государство ввело гарантированный минимальный уровень выплат для военнослужащих тыловых подразделений — от 30 тыс. грн в месяц.
Также расширена система боевых надбавок в зависимости от уровня риска и характера выполнения задач. Для военнослужащих первой линии и штурмовых подразделений объявленные выплаты могут достигать 300–460 тысяч гривен в месяц с учетом всех надбавок и бонусов.
Кроме того, правительство запускает новую систему мотивационных контрактов для пехоты со сроками 10, 14 и 24 месяца и отдельными условиями денежного обеспечения.Важно
"Сюридической точки зрения эти выплаты оформляются не как "премии", а как составные части денежного довольствия военнослужащего. А это важно, поскольку порядок начисления регулируется не только постановлениями Кабмина, но и законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей"", — объясняет Фокусу адвокат Юлия Антонюк.
Для получения большинства боевых выплат ключевое значение будут иметь:
- боевые приказы;
- журналы боевых действий;
- рапорты командиров;
- подтверждения пребывания в районе выполнения боевых задач;
- справки о непосредственном участии в боевых действиях.
Именно из-за ненадлежащего оформления этих документов чаще всего возникают проблемы с начислением.
"Сегодня уже существует большое количество споров, когда военнослужащие фактически выполняли боевые задачи, но не получали 100-тысячные или другие доплаты из-за того, что командование не внесло соответствующие данные в приказы или боевые документы", — говорит юрист.
Если военнослужащий не получил выплату, что делать
- На первом этапе необходимо подать письменный рапорт на имя командира части с требованием предоставить: информацию о начислении; копии приказов; основания для отказа или неначисления.
- Обращение в финансовую службу воинской части и требование предоставить письменный расчет денежного обеспечения.
- Адвокатский запрос или жалоба в высшее командование, Министерство обороны или Центральное управление по защите прав военнослужащих.
Если вопрос не решается, следующим механизмом уже является административный суд.
"И здесь важно отметить: судебная практика в спорах о военных выплатах в настоящее время в основном складывается в пользу военнослужащих, особенно когда имеются подтверждения фактического выполнения боевых задач", — отмечает Антонюк.
Верховный Суд, по её словам, неоднократно подчеркивал, что государство не может лишать военнослужащего положенных выплат лишь из-за внутренних проблем с оформлением документов со стороны воинской части.Важно
Отдельно юрист обратила внимание на сроки обращения в суд. В спорах, касающихся денежного обеспечения военнослужащих, применяется шестимесячный срок обращения в административный суд с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
Поэтому военнослужащим не следует затягивать с оформлением отказа в выплатах или бездействия командования.
Напомним, что с 1 июня 2026 года в Украине вступили в силу новые правила денежного обеспечения военнослужащих.