Не премии, а денежное обеспечение: как получить боевые выплаты по новой системе

Важно знать, что новые выплаты военнослужащим оформляются не как "премии", а как составляющие денежного довольствия.

По состоянию на июнь 2026 года в Украине фактически запущена новая система денежного обеспечения военнослужащих, которую в соответствии с изменениями в постановлении № 168 и новым постановлением КМУ № 768 от 12.06.2026 реализует Кабмин.

Поэтому на этой неделе было объявлено о нескольких ключевых изменениях.

Что изменилось в выплатах военнослужащим

Прежде всего, государство ввело гарантированный минимальный уровень выплат для военнослужащих тыловых подразделений — от 30 тыс. грн в месяц.

Также расширена система боевых надбавок в зависимости от уровня риска и характера выполнения задач. Для военнослужащих первой линии и штурмовых подразделений объявленные выплаты могут достигать 300–460 тысяч гривен в месяц с учетом всех надбавок и бонусов.

Відео дня

Кроме того, правительство запускает новую систему мотивационных контрактов для пехоты со сроками 10, 14 и 24 месяца и отдельными условиями денежного обеспечения.

Важно

До 16 500 грн: кому в июле гарантируют повышенную пенсию — перечень

"Сюридической точки зрения эти выплаты оформляются не как "премии", а как составные части денежного довольствия военнослужащего. А это важно, поскольку порядок начисления регулируется не только постановлениями Кабмина, но и законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей"", — объясняет Фокусу адвокат Юлия Антонюк.

Для получения большинства боевых выплат ключевое значение будут иметь:

боевые приказы;

журналы боевых действий;

рапорты командиров;

подтверждения пребывания в районе выполнения боевых задач;

справки о непосредственном участии в боевых действиях.

Именно из-за ненадлежащего оформления этих документов чаще всего возникают проблемы с начислением.

"Сегодня уже существует большое количество споров, когда военнослужащие фактически выполняли боевые задачи, но не получали 100-тысячные или другие доплаты из-за того, что командование не внесло соответствующие данные в приказы или боевые документы", — говорит юрист.

Новые выплаты военнослужащим

Если военнослужащий не получил выплату, что делать

На первом этапе необходимо подать письменный рапорт на имя командира части с требованием предоставить: информацию о начислении; копии приказов; основания для отказа или неначисления. Обращение в финансовую службу воинской части и требование предоставить письменный расчет денежного обеспечения. Адвокатский запрос или жалоба в высшее командование, Министерство обороны или Центральное управление по защите прав военнослужащих.

Если вопрос не решается, следующим механизмом уже является административный суд.

"И здесь важно отметить: судебная практика в спорах о военных выплатах в настоящее время в основном складывается в пользу военнослужащих, особенно когда имеются подтверждения фактического выполнения боевых задач", — отмечает Антонюк.

Верховный Суд, по её словам, неоднократно подчеркивал, что государство не может лишать военнослужащего положенных выплат лишь из-за внутренних проблем с оформлением документов со стороны воинской части.

Важно

От 4 до 20 тыс. грн: как изменятся стипендии студентов с сентября 2026 года

Отдельно юрист обратила внимание на сроки обращения в суд. В спорах, касающихся денежного обеспечения военнослужащих, применяется шестимесячный срок обращения в административный суд с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Поэтому военнослужащим не следует затягивать с оформлением отказа в выплатах или бездействия командования.

Напомним, что с 1 июня 2026 года в Украине вступили в силу новые правила денежного обеспечения военнослужащих.