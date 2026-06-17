От 4 до 20 тыс. грн: как изменятся стипендии студентов с сентября 2026 года

Разобрали студенческие стипендии-2026 и сравнили их со следующим периодом, когда они вырастут по меньшей мере вдвое. Также известно, кто получит повышенные выплаты и сколько именно.

Выпускники, которые будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ) в этом году , могут получить президентскую стипендию в размере 10 тыс. грн. Её будут выплачивать ежемесячно, а назначать студентам, которые покажут высокие результаты во время вступительной кампании. Об этом сообщили в Фонде президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.

Претендовать на финансовую поддержку смогут абитуриенты, набравшие не менее 185 баллов по каждому предмету ЕГЭ.

Однако высоких результатов тестирования будет недостаточно. Важным условием получения стипендии является то, что выпускник должен поступить в украинское высшее учебное заведение и стать студентом.

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Выплаты будут начисляться в течение первого года обучения. Размер президентской стипендии составит 10 000 грн в месяц.

В Фонде президента отмечают, что программа призвана поддержать талантливых абитуриентов и мотивировать школьников добиваться высоких результатов при сдаче НМТ.

Студентам повысят стипендию Фото: pexels.com

Стипендии студентов увеличатся с сентября 2026 года

Помимо новой программы поддержки для выпускников НМТ, государство предусмотрело повышение академических и именных стипендий для студентов.

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Фокус уже сообщал, что в госбюджете Украины на 2026 год заложено 6,6 млрд грн на выплату академических и именных стипендий студентам учебных заведений. Это на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Новые размеры выплат студентам вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Какие стипендии сейчас и как они вырастут: сравнение сумм

С 1 сентября 2026 года в Украине вдвое увеличатся основные академические и именные стипендии студентов.

Для студентов университетов

минимальная академическая стипендия увеличится с 2 тыс. до 4 тыс. грн;

повышенная за особые успехи — с 2 910 до 5 820 грн;

президентская стипендия вырастет с 10 тыс. до 20 тыс. грн в месяц;

стипендия Верховной Рады — с 4 400 до 8 800 грн;

стипендия Кабинета Министров — с 4 тыс. до 8 тыс. грн.

Для студентов колледжей

минимальная академическая стипендия увеличится с 1 510 до 3 020 грн;

повышенная — с 2 197 до 4 394 грн;

президентская стипендия вырастет с 7 600 до 15 200 грн;

стипендия Верховной Рады — с 3 320 до 6 640 грн.

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Для студентов приоритетных специальностей

Здесь также будет вдвое увеличена сумма специальных стипендий.

Напомним, правительство утвердило бюджетную декларацию на 2027–2029 годы. Программа предусматривает повышение минимальной заработной платы и рост средней заработной платы до 44 083 грн.