В бюджете на 2026 год предусмотрено двукратное повышение стипендий студентам. Новые выплаты вступят в силу с 1 сентября.

В Украине повысят стипендии студентам. Уже с 1 сентября этого года новые выплаты будут поступать на карты. Об этом сообщило Министерство финансов.

В госбюджете Украины на 2026 год предусмотрено 6,6 млрд грн на выплату академических и именных стипендий студентам учебных заведений. Это на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Бюджет сформирован Министерством финансов и утвержден Верховной Радой.

Студентам повысят стипендии Фото: Pexels

Увеличение размера стипендий: сколько будут получать студенты вузов

После пересчета размер стипендий для студентов высших учебных заведений увеличится вдвое. Так, стипендия президента Украины вырастет с 10 тыс. до 20 тыс. грн. А стипендия Верховной Рады увеличится с 4 400 до 8 800 грн.

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В Украине также действует стипендия Кабинета Министров. Ее размер составит уже не 4 тыс. грн, а 8 000 грн

Минимальная академическая стипендия увеличится с 2 000 до 4 000 грн

В дальнейшем рост выплат студентам распределен следующим образом:

повышенная академическая (за успехи в учебе) — с 2 910 до 5 820 грн;

стипендия по отраслевому принципу — с 2 550 до 5 100 грн;

повышенная отраслевая стипендия — с 3 710 до 7 420 грн.

Стипендии для колледжей также увеличатся

Для студентов учреждений профессионального предвузовского образования повышение будет выглядеть следующим образом:

стипендия президента Украины — с 7 600 до 15 200 грн;

стипендия Верховной Рады — с 3 320 до 6 640 грн;

минимальная академическая стипендия — с 1 510 до 3 020 грн;

повышенная академическая — с 2 197 до 4 394 грн;

стипендия по отраслевому принципу — с 1 930 до 3 860 грн;

повышенная отраслевая — с 2 809 до 5 618 грн.

Правительство объясняет, что повышение выплат является частью политики поддержки студентов, развития образования и укрепления человеческого капитала.

Напомним, ранее "Фокус" рассказывал , как увеличить пенсию. Ведь она может вырасти до 10 тыс. грн, если будут соблюдены все условия и правила перехода с одного вида выплат на другой.