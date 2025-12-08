Уже с 1 сентября: стипендии в Украине вырастут вдвое, — Минфин (инфографика)

В бюджете на следующий год заложили на 1,2 миллиарда гривен больше средств для студентов. В колледжах и университетах произойдет значительное повышение всех видов стипендий.

"В Госбюджете-2026 заложено 6,6 млрд грн на академические и именные стипендии — это на 1,2 млрд грн больше чем в этом году. Студенты университетов и колледжей уже с 1 сентября 2026 года будут получать вдвое большие выплаты", — заявили в Министерстве финансов Украины 8 декабря.

В заведениях повысят стипендии всех видов. В частности, в университетах вырастут:

стипендия президента — с 10 до 20 тысяч;

стипендия Верховной Рады — с 4 400 до 8 800 гривен;

стипендия Кабмина — с 4 до 8 тысяч;

минимальная академическая — с 2 до 4 тысяч;

повышенная — с 2 910 до 5 820 гривен;

по отраслевому принципу — с 2 550 до 5 100 гривен;

повышенная по отраслевому принципу — с 3 710 до 7 420 гривен.

Как изменятся стипендии в университетах с 1 сентября Фото: Министерство финансов Украины

Такие же изменения коснутся колледжей, а именно увеличатся:

стипендия президента — с 7 600 до 15 200 гривен;

стипендия Верховной Рады — с 3 320 до 6 640 гривен;

минимальная академическая — с 1 510 до 3 020 гривен;

повышенная — с 2 197 до 4 394 гривен;

по отраслевому принципу — с 1 930 до 3 860 гривен;

повышенная по отраслевому принципу — с 2 809 до 5 618 гривен.

Как изменятся стипендии в колледжах с 1 сентября Фото: Министерство финансов Украины

"Такое решение — это инвестиция в будущее молодежи, развитие человеческого капитала и усиление мотивации к качественному образованию в Украине", — добавили в Минфине.

Напомним, в Украине стартовали первые выплаты в размере 6500 гривен по программе "Зимней поддержки" для самых уязвимых слоев населения. Премьер Юлия Свириденко сообщила, что по состоянию на 7 декабря заявки подали более 323 тысяч человек.

В 2026 году в Украине ожидается рост цен на топливо. Подорожание будет связано с повышением акциз на бензин, дизель и сжиженный газ.