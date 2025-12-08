Вже з 1 вересня: стипендії в Україні зростуть вдвічі, — Мінфін (інфографіка)

У бюджеті на наступний рік заклали на 1,2 мільярда гривень більше коштів для студентів. У коледжах та університетах відбудеться значне підвищення усіх видів стипендій.

"У Держбюджеті-2026 закладено 6,6 млрд грн на академічні та іменні стипендії — це на 1,2 млрд грн більше ніж цьогоріч. Студенти університетів і коледжів уже з 1 вересня 2026 року отримуватимуть удвічі більші виплати", — заявили у Міністерстві фінансів України 8 грудня.

У закладах підвищать стипендії усіх видів. Зокрема, в університетах зростуть:

стипендія президента — з 10 до 20 тисяч;

стипендія Верховної Ради — з 4 400 до 8 800 гривень;

стипендія Кабміну — з 4 до 8 тисяч;

мінімальна академічна — з 2 до 4 тисяч;

підвищена — з 2 910 до 5 820 гривень;

за галузевим принципом — з 2 550 до 5 100 гривень;

підвищена за галузевим принципом — з 3 710 до 7 420 гривень.

Як зміняться стипендії в університетах з 1 вересня

Такі ж зміни торкнуться коледжів, а саме збільшаться:

стипендія президента — з 7 600 до 15 200 гривень;

стипендія Верховної Ради — з 3 320 до 6 640 гривень;

мінімальна академічна — з 1 510 до 3 020 гривень;

підвищена — з 2 197 до 4 394 гривень;

за галузевим принципом — з 1 930 до 3 860 гривень;

підвищена за галузевим принципом — з 2 809 до 5 618 гривень.

Як зміняться стипендії у коледжах з 1 вересня

"Таке рішення — це інвестиція у майбутнє молоді, розвиток людського капіталу та підсилення мотивації до якісної освіти в Україні", — додали у Мінфіні.

