В Україні почалися виплати по 6500 грн у рамках "Зимової підтримки", — Свириденко

В Україні стартували перші виплати в розмірі 6500 гривень для найбільш вразливих категорій населення. Частина банків уже почала перерахування коштів, тоді як інші продовжують опрацювання заявок і проведення виплат.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що станом на 7 грудня 2025 року на участь у програмі подали заявки 323 443 особи. Оформити допомогу можна через застосунок "Дія" або особисто у відділеннях Пенсійного фонду України, а подати заявку можна до 17 грудня включно.

Хто може отримати допомогу і на що витратити

Програма спрямована на категорії громадян, які потребують найбільшої державної підтримки. На виплату можуть претендувати:

діти, які перебувають під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, які виховуються в прийомних сім'ях або дитячих будинках сімейного типу;

діти внутрішньо переміщених осіб, які отримують виплати на проживання;

діти з малозабезпечених сімей;

люди з інвалідністю I групи з числа ВПО;

самотні пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Відео дня

Виділені кошти можна використати виключно на ліки, одяг і взуття. Гроші мають бути витрачені протягом шести місяців з моменту надходження на рахунок.

Нагадаємо, виплата 6500 грн є частиною комплексної програми "Зимова підтримка", розробленої урядом за дорученням Президента. Вона охоплює широкий спектр заходів, спрямованих на захист громадян в умовах зими та триваючої війни з РФ.

Зокрема, для оформлення виплати офлайн через Пенсійний фонд України потрібно звернутися до найближчого відділення ПФУ, мати при собі банківську картку або Дія.Картку, заповнити відповідну заяву за допомогою працівника та дочекатися надходження коштів на спеціальний рахунок.

А щоб отримати виплату онлайн через застосунок "Дія", необхідно зайти в розділ "Зимова підтримка", вибрати одержувача допомоги та оформити зарахування коштів на Дія.Картку.

Докладніше про механізм оформлення виплат та отримання коштів ми писали в матеріалі"6 500 грн від держави: програма "Зимова підтримка" офіційно стартувала".