В Украине начались выплаты по 6500 грн в рамках "Зимней поддержки", – Свириденко

В Украине стартовали первые выплаты в размере 6500 гривен для наиболее уязвимых категорий населения. Часть банков уже начала перечисление средств, тогда как другие продолжают обработку заявок и проведение выплат.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что по состоянию на 7 декабря 2025 на участие в программе подали заявки 323 443 человека. Оформить помощь можно через приложение "Дія" или лично в отделениях Пенсионного фонда Украины, а подать заявку можно до 17 декабря включительно.

Кто может получить помощь и на что потратить

Программа направлена на категории граждан, которые нуждаются в наибольшей государственной поддержке. На выплату могут претендовать:

дети, находящиеся под опекой или попечительством;

дети с инвалидностью, которые воспитываются в приемных семьях или детских домах семейного типа;

дети внутренне перемещенных лиц, получающие выплаты на проживание;

дети из малообеспеченных семей;

люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;

одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход.

Выделенные средства можно использовать исключительно на лекарства, одежду и обувь. Деньги должны быть потрачены в течение шести месяцев с момента поступления на счет.

Напомним, выплата 6500 грн является частью комплексной программы "Зимняя поддержка", разработанной правительством по поручению Президента. Она охватывает широкий спектр мер, направленных на защиту граждан в условиях зимы и продолжающейся войны с РФ.

В частности, для оформления выплаты офлайн через Пенсионный фонд Украины нужно обратиться в ближайшее отделение ПФУ, иметь при себе банковскую карту или Дія.Картку, заполнить соответствующее заявление с помощью работника и дождаться поступления средств на специальный счет.

А чтобы получить выплату онлайн через приложение "Дія", необходимо зайти в раздел "Зимняя поддержка", выбрать получателя помощи и оформить зачисление средств на Дія.Карту.

Подробнее о механизме оформления выплат и получения средств мы писали в материале "6 500 грн от государства: программа "Зимняя поддержка" официально стартовала".