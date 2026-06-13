У бюджеті 2026 року заклали підвищення стипендій студентам удвічі. Нові виплати почнуть діяти від 1 вересня.

В Україні підвищать стипендії студентам. Вже від 1 вересня цього року нові виплати будуть надходити на картки. Про це стало відомо від Міністерства фінансів.

У держбюджеті України на 2026 рік закладено 6,6 млрд грн на виплату академічних та іменних стипендій для студентів закладів освіти. Це на 1,2 млрд грн більше за 2025-й.

Бюджет сформовано Міністерством фінансів та затверджено Верховною Радою.

Студентам підвищать стипендії Фото: Pexels

Підвищені розміри стипендій: скільки отримуватимуть студенти вишів

Після перерахунку розмір стипендій для студентів закладів вищої освіти зросте вдвічі. Так, стипендія президента України зросте від 10 тис. до 20 тис. грн. А стипендія Верховної Ради стрибне від 4 400 до 8 800 грн.

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В Україні також є чинною стипендія Кабінету Міністрів. Вона становитиме вже не 4 тис. грн, а 8 000 грн

Мінімальна академічна стипендія виросте від 2 000 до 4 000 грн

Надалі зростання виплат студентам розподілено наступним чином:

підвищена академічна (за успіхи в навчанні) — з 2 910 до 5 820 грн;

стипендія за галузевим принципом — з 2 550 до 5 100 грн;

підвищена галузева стипендія — з 3 710 до 7 420 грн.

Стипендії для коледжів також зростуть

Для студентів закладів фахової передвищої освіти підвищення виглядатиме так:

стипендія президента України — з 7 600 до 15 200 грн;

стипендія Верховної Ради — з 3 320 до 6 640 грн;

мінімальна академічна стипендія — з 1 510 до 3 020 грн;

підвищена академічна — з 2 197 до 4 394 грн;

стипендія за галузевим принципом — з 1 930 до 3 860 грн;

підвищена галузева — з 2 809 до 5 618 грн.

Уряд пояснює, що підвищення виплат є частиною політики підтримки студентів, розвитку освіти та посилення людського капіталу.

Нагадаємо, раніше Фокус пояснював, як підвищити пенсію. Адже вона може зрости до 10 тис. грн, якщо усі усмови і правила переходу з одного виду виплат на інший буде дотримано.