Від 4 до 20 тис. грн: як зміняться стипендії студентів з вересня 2026 року

Ми проаналізували студентські стипендії на 2026 рік і порівняли їх із наступним періодом, коли вони зростуть щонайменше вдвічі. Також відомо, хто отримає підвищені виплати та скільки саме.

Випускники, які цього року складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ), можуть отримати президентську стипендію у розмірі 10 тис. грн. Її виплачуватимуть щомісяця, а призначатимуть студентам, які покажуть високі результати під час вступної кампанії. Про це повідомили у Фонді президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

Претендувати на фінансову підтримку зможуть абітурієнти, які набрали не менше 185 балів з кожного предмета ЄДІ.

Однак високих результатів тестування буде недостатньо. Важливою умовою отримання стипендії є те, що випускник повинен вступити до українського вищого навчального закладу та стати студентом.

Відео дня

Виплати нараховуватимуться протягом першого року навчання. Розмір президентської стипендії становитиме 10 000 грн на місяць.

У Фонді президента зазначають, що програма покликана підтримати талановитих абітурієнтів та мотивувати школярів досягати високих результатів під час складання НМТ.

Студентам підвищать стипендію Фото: pexels.com

Стипендії студентів зростуть з вересня 2026 року

Окрім нової програми підтримки для випускників НМТ, держава передбачила підвищення академічних та іменних стипендій для студентів.

Важливо

В Україні суттєво зросте студентська стипендія: її зможуть отримувати й у приватних ВНЗ

Фокус уже повідомляв, що в держбюджеті України на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн на виплату академічних та іменних стипендій студентам навчальних закладів. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Нові розміри виплат студентам набудуть чинності з 1 вересня 2026 року.

Які стипендії зараз і як вони зростуть: порівняння сум

З 1 вересня 2026 року в Україні вдвічі збільшаться основні академічні та іменні стипендії для студентів.

Для студентів університетів

мінімальна академічна стипендія збільшиться з 2 тис. до 4 тис. грн;

підвищена за особливі успіхи — з 2 910 до 5 820 грн;

президентська стипендія зросте з 10 тис. до 20 тис. грн на місяць;

стипендія Верховної Ради — з 4 400 до 8 800 грн;

стипендія Кабінету Міністрів — з 4 тис. до 8 тис. грн.

Для студентів коледжів

мінімальна академічна стипендія збільшиться з 1 510 до 3 020 грн;

підвищена — з 2 197 до 4 394 грн;

президентська стипендія зросте з 7 600 до 15 200 грн;

стипендія Верховної Ради — з 3 320 до 6 640 грн.

Важливо

20 тисяч щомісяця: хто може отримати допомогу ВПО та як зареєструватись

Для студентів пріоритетних спеціальностей

Тут також буде вдвічі збільшено розмір спеціальних стипендій.

Нагадаємо, уряд затвердив бюджетну декларацію на 2027–2029 роки. Програма передбачає підвищення мінімальної заробітної плати та зростання середньої заробітної плати до 44 083 грн.