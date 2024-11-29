20 тисяч щомісяця: хто може отримати стипендію ВПО та як зареєструватись

Американський уряд виділив кошти на навчання ВПО за будь-якими спеціальностями. При цьому шість місяців буде виплачуватись стипендія 20 тис. грн на покриття вартості здобуття нової професії.

Українці зі статусом внутрішньопереміщених осіб (ВПО) мають можливість отримати ще один вид допомоги. Допомога надається урядом США та міжнародною науковою організацією. Ідеться про стипендію — тобто кошти, якими можна оплатити курсу навчання у будь-якому освітньому закладі. Є вимоги про наявність середньої освіти і немає жодних обмежень щодо віку або попередньої спеціальності. Про деталі відбору та про напрямки навчання ідеться на сторінці Facebook програми "Єднання заради дії".

На сторінці програми вказано, що вона втілюється за підтримки Державного департаменту США та Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (англ. International Research & Exchanges Board, IREX). Згідно з умовами програми, громадяни, які мають статус ВПО, вмотивовані до навчання та які наберуть певну кількість балів під час відбору, можуть отримати стипендію у розмірі 500 дол. (виплачується за курсом НБУ, орієнтовно 20 тис. грн). Кошти мають цільове призначення — ними оплачують навчання на курсах за будь-якою спеціальністю. Окремо вказано, що людина може обирати будь-яку спеціальність, але є список рекомендованих:

агропромисловість;

енергетика;

роздрібна торгівля;

транспорт;

логістика.

Термін реєстрації бажаючих на конкурсний відбір — з 18 листопада по 8 грудня 2024 року. Для реєстрації слід заповнити форму за посиланням. У формі слід деталізувати свій статус (ВПО, звідки приїхали, де проживаєте зараз, чи є диплом про середню освіту, чи є робота тощо).

Допомога ВПО — деталі стипендії

Хто може претендувати на стипендію IREX та Держдепу США:

громадяни зі статусом ВПО, які можуть його документально підтвердити;

мають повну середню освіту і можуть її документально підтвердити;

доведуть, що мають мотивацію і прагнення працювати;

підтвердять готовність навчатись протягом вказаного часу. При цьому вони самостійно повинні узгодити навчальним закладом програму та інші умови здобуття спеціальності;

погодяться під час навчання контактувати з представниками IREX та потім напишуть фінальний звіт.

Як відбувається відбір:

спершу заповнюється реєстраційна форма;

потім відбувається мініспівбесіда;

потім комісія проставляє бали кандидатам;

хто набрав найвищі бали, отримує стипендію, яку виплачуватимуть шість місяців;

якщо хтось відібраних відмовиться, то місце передають наступному по списку.

Основні дати програми:

заповнення форми з 18 листопада до 23:59 8 грудня 2024 року;

протягом грудня 2024 року — аналіз заявок, яку проводить експертна комісія;

протягом січня 2025 року — проведення співбесід у напівфіналі;

січень-лютий 2025 року — визначення фіналістів;

з 15 лютого по 31 серпня 2025 року — навчання.

Для "Конкурсу стипендій для внутрішньо переміщених осіб в межах програми "Єднання заради дії" від IREX" є критерії, за якими будуть оцінювати під час відбору. Критеріїв є сім: п'ять основних та два додаткових. За кожен критерій — п'ять балів. Якщо будуть кандидати з однаковими результатами, то зважатимуть на додаткові критерії для ВПО:

людина з інвалідністю;

громадяни, які живуть в сільській місцевості.

Детальні умови програми викладені у документі IREX: не вказано, скільком людям планують виплачувати стипендію. На порталі "Єднання заради дії" можна відшукати іншу інформацію для ВПО, наприклад, як отримати довідку про взяття на облік або як отримати допомогу від держави тощо.

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Зазначимо, 28 листопада Фокус писав про допомогу ВПО на проживання, яку деякі переселенці отримуватимуть автоматично до лютого 2025 року, а комусь доведеться додатково писати заяву. Серед тих, кому потрібна заява — самотні батьки та матері, в яких діти перейшли на онлайн навчання, вагітні (з 30 тижня), доглядачі людей з інвалідністю І ступеня або дітей з важкими хворобами (або з інвалідністю І та ІІ ступеня) та ін.

Нагадуємо, 25 листопада віцепрем'єрка Ірина Верещук прокоментувала повідомлення про 150 тис. ВПО, які повернулись в окупацію, і пояснила, що відбувається з виплатами цієї категорії громадян.