20 тысяч ежемесячно: кто может получить стипендию ВПЛ и как зарегистрироваться

Американское правительство выделило средства на обучение ВПЛ по любым специальностям. При этом шесть месяцев будет выплачиваться стипендия 20 тыс. грн на покрытие стоимости получения новой профессии.

Украинцы со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) имеют возможность получить еще один вид помощи. Помощь предоставляется правительством США и международной научной организацией. Речь идет о стипендии — то есть о средствах, которыми можно оплатить курс обучения в любом образовательном учреждении. Есть требования о наличии среднего образования и нет никаких ограничений по возрасту или предыдущей специальности. О деталях отбора и о направлениях обучения говорится на странице Facebook программы "Единение ради действия".

На странице программы указано, что она воплощается при поддержке Государственного департамента США и Совета международных научных исследований и обменов (англ. International Research & Exchanges Board, IREX). Согласно условиям программы, граждане, имеющие статус ВПЛ, мотивированные к обучению и которые наберут определенное количество баллов при отборе, могут получить стипендию в размере 500 долл. (выплачивается по курсу НБУ, ориентировочно 20 тыс. грн). Средства имеют целевое назначение — ими оплачивают обучение на курсах по любой специальности. Отдельно указано, что человек может выбирать любую специальность, но есть список рекомендованных:

агропромышленность;

энергетика;

розничная торговля;

транспорт;

логистика.

Срок регистрация желающих для прохождения конкурсного отбора — с 18 ноября по 8 декабря 2024 года. Для регистрации следует заполнить форму по ссылке. В форме следует детализировать свой статус (ВПЛ, откуда приехали, где проживаете сейчас, есть ли диплом о среднем образовании, есть ли работа и т.д.).

Помощь ВПЛ — детали стипендии

Кто может претендовать на стипендию IREX и Госдепа США:

граждане со статусом ВПЛ, которые могут его документально подтвердить;

имеют полное среднее образование и могут его документально подтвердить;

докажут, что имеют мотивацию и стремление работать;

подтвердят готовность учиться в течение указанного времени. При этом они самостоятельно должны согласовать учебным заведением программу и другие условия получения специальности;

согласятся во время обучения контактировать с представителями IREX и затем напишут финальный отчет.

Как происходит отбор:

сначала заполняется регистрационная форма;

затем происходит мини-собеседование;

затем комиссия проставляет баллы кандидатам;

кто набрал самые высокие баллы, получает стипендию, которую будут выплачивать шесть месяцев;

если кто-то из отобранных откажется, то место передают следующему по списку.

Основные даты программы:

заполнение формы с 18 ноября до 23:59 8 декабря 2024 года;

в течение декабря 2024 года — анализ заявок, которую проводит экспертная комиссия;

в течение января 2025 года — проведение собеседований в полуфинале;

январь-февраль 2025 года — определение финалистов;

с 15 февраля по 31 августа 2025 года — обучение.

Для "Конкурса стипендий для внутренне перемещенных лиц в рамках программы "Единение ради действия" от IREX" есть критерии, по которым будут оценивать во время отбора. Критериев семь: пять основных и два дополнительных. За каждый критерий — пять баллов. Если будут кандидаты с одинаковыми результатами, то будут учитывать дополнительные критерии для ВПЛ:

человек с инвалидностью;

граждане, которые живут в сельской местности.

Подробные условия программы изложены в документе IREX: не указано, скольким людям планируют выплачивать стипендию. На портале "Единение ради действия" можно найти другую информацию для ВПЛ, например, как получить справку о постановке на учет или как получить помощь от государства и тому подобное.

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Отметим, 28 ноября Фокус писал о помощи ВПЛ на проживание, которую некоторые переселенцы будут получать автоматически до февраля 2025 года, а кому-то придется дополнительно писать заявление. Среди тех, кому нужно заявление — одинокие отцы и матери, у которых дети перешли на онлайн обучение, беременные (с 30 недели), опекуны людей с инвалидностью I степени или детей с тяжелыми болезнями (или с инвалидностью I и II степени) и др.

Напоминаем, 25 ноября вице-премьер Ирина Верещук прокомментировала сообщение о 150 тыс. ВПЛ, которые вернулись в оккупацию, и объяснила, что происходит с выплатами этой категории граждан.