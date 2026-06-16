Доллар по 51 грн и минимальная зарплата свыше 11 тысяч: какие изменения для украинцев подготовило правительство

Правительство подготовило два варианта будущего Украины в зависимости от развития ситуации с войной.

Кабмин заложил два возможных варианта развития экономики Украины на 2027–2029 годы в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с войной. В прогнозах за основу взяты курс доллара, уровень инфляции, рост минимальной зарплаты и ключевые бюджетные показатели. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк по итогам презентации правительством Бюджетной декларации на 2027-2029 годы.

Два сценария для Украины: с войной и без

По словам депутата, министр финансов Сергей Марченко представил парламентской коалиции основные параметры будущей бюджетной политики.

Презентация прошла при участии премьер-министра Юлии Свириденко и членов правительства.

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В документе предусмотрено два сценария:

базовый — в случае окончания войны;

альтернативный — если боевые действия продолжатся.

Именно от ситуации с безопасностью будут зависеть экономические показатели и государственные расходы.

Каким будет курс доллара

Даже по базовому сценарию правительство ожидает постепенного ослабления гривны.

Согласно прогнозу, среднегодовой курс доллара может вырасти:

с 44,4 грн в 2026 году;

до 50,7 грн в 2029 году.

На конец 2029 года прогнозируемый курс составляет около 51,5 грн за доллар.

Минимальная зарплата может вырасти до более чем 11 тыс. грн

Правительство прогнозирует постепенное повышение минимальной заработной платы в течение трех лет:

в 2027 году — на 10,4%;

в 2028 году — на 8,7%;

в 2029 году — на 7,1%.

Напомним, что по состоянию на 2026 год в Украине минимальная заработная плата составляет 8 647 грн в месяц (в бюджете на 2026 год), а минимальная пенсия по возрасту — 2 595 грн в месяц. В то же время фактические пенсионные выплаты могут быть выше из-за страхового стажа, индексации, доплат и надбавок, специальных статусов (например, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС, ветераны и т. д.).

Как отметила народный депутат, по расчетам, совокупный рост почти на 29% может поднять "минималку" примерно до 11 155 грн.

Также прогнозируется повышение прожиточного минимума:

на 10,9 % в 2027 году;

на 8,9% в 2028 году;

на 7,1% в 2029 году.

Кабмин представил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы с двумя сценариями развития Украины Фото: из открытых источников

Правительство готовит реформу системы оплаты труда

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что власти также работают над реформой системы оплаты труда.

По её словам, для полноценной реализации реформы потребуется около 320 млрд грн, однако отдельные решения могут быть приняты раньше.

Что будет с бюджетом Украины

Правительство ожидает, что расходы государственного бюджета достигнут пика в 2027 году, после чего начнут постепенно сокращаться.

Прогнозируемые расходы:

4,77 трлн грн в 2026 году;

5,05 трлн грн в 2027 году;

4,87 трлн грн в 2028 году;

4,55 трлн грн в 2029 году.

Потребность Украины во внешнем финансировании в 2027 году оценивается в более чем 2,1 трлн грн.

Речь идет о поддержке со стороны международных партнеров, в частности ЕС, "Большой семерки", Всемирного банка, Великобритании и МВФ.

Экономический рост возможен после завершения боевых действий

В случае прекращения активной фазы войны правительство прогнозирует ускорение экономического роста.

Прогнозируемый рост реального ВВП:

2026 год — +2,6%;

2027 год — +4,5%;

2028 год — +5,3%;

2029 год — +6,7%.

Как отметили в правительстве, ключевые экономические показатели Украины в ближайшей перспективе будут напрямую зависеть от развития ситуации на фронте и возможности перехода страны к восстановлению.

Ранее Фокус уже сообщал, что МВФ понизил прогноз ростаэкономики Украины в 2026 году до 1–1,6 %.

Также Фокус сообщал, чтоНБУ пересмотрел свой прогноз и снизил ожидаемый рост ВВП в 2026 году с 1,8% до 1,3%.