Долар по 51 грн і мінімалка понад 11 тисяч: які зміни для українців підготував уряд

Уряд підготував два варіанти майбутнього України залежно від ситуації з війною.

Кабмін заклав два можливі варіанти розвитку економіки України на 2027-2029 роки, залежно від того, як розвиватиметься ситуація з війною. У прогнозах взято за основу курс долара, рівень інфляції, зростання мінімальної зарплати та ключові бюджетні показники. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк за підсумками презентації урядом Бюджетної декларації на 2027-2029 роки.

Два сценарії для України: з війною і без

За словами депутатки, міністр фінансів Сергій Марченко представив парламентській коаліції основні параметри майбутньої бюджетної політики.

Презентація відбулася за участі прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та членів уряду.

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У документі передбачено два сценарії:

базовий — у разі завершення війни;

альтернативний — якщо бойові дії триватимуть.

Саме від безпекової ситуації залежатимуть економічні показники та державні видатки.

Яким буде курс долара

Навіть за базовим сценарієм уряд очікує поступове послаблення гривні.

За прогнозом, середньорічний курс долара може зрости:

з 44,4 грн у 2026 році;

до 50,7 грн у 2029 році.

На кінець 2029 року прогнозований курс становить близько 51,5 грн за долар.

Мінімальна зарплата може зрости до понад 11 тис. грн

Уряд прогнозує поступове підвищення мінімальної зарплати протягом трьох років:

у 2027 році — на 10,4%;

у 2028 році — на 8,7%;

у 2029 році — на 7,1%.

Нагадаємо, що станом на 2026 рік в Україні мінімальна заробітна плата становить 8 647 грн на місяць (у бюджеті на 2026 рік), а мінімальна пенсія за віком — 2 595 грн на місяць. Водночас фактичні пенсійні виплати можуть бути вищими через страховий стаж, індексацію, доплати та надбавки, спеціальні статуси (наприклад, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, ветерани тощо).

Як зазначила народна депутатка, за розрахунками, сукупне зростання майже на 29% може підняти "мінімалку" приблизно до 11 155 грн.

Також прогнозується підвищення прожиткового мінімуму:

на 10,9% у 2027 році;

на 8,9% у 2028 році;

на 7,1% у 2029 році.

Кабмін представив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки з двома сценаріями розвитку України Фото: з відкритих джерел

Уряд готує реформу оплати праці

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що влада також працює над реформою системи оплати праці.

За її словами, повноцінна реалізація реформи потребуватиме близько 320 млрд грн, однак окремі рішення можуть бути ухвалені раніше.

Що буде з бюджетом України

Уряд очікує, що видатки державного бюджету досягнуть максимуму у 2027 році, після чого почнуть поступово скорочуватися.

Прогнозовані видатки:

4,77 трлн грн у 2026 році;

5,05 трлн грн у 2027 році;

4,87 трлн грн у 2028 році;

4,55 трлн грн у 2029 році.

Потреба України у зовнішньому фінансуванні 2027 року оцінюється у понад 2,1 трлн грн.

Йдеться про підтримку міжнародних партнерів, зокрема ЄС, G7, Світового банку, Великої Британії та МВФ.

Економічне зростання можливе після завершення бойових дій

У разі припинення активної фази війни уряд прогнозує прискорення економіки.

Очікуване зростання реального ВВП:

2026 рік — +2,6%;

2027 рік — +4,5%;

2028 рік — +5,3%;

2029 рік — +6,7%.

Як зазначили в уряді, ключові економічні показники України в найближчій перспективі напряму залежатимуть від розвитку ситуації на фронті та можливості переходу країни до відновлення.

Раніше Фокус вже повідомляв, що МВФ знизив прогноз знизив прогноз зростання економіки України у 2026 році до 1-1,6 %.

Також Фокус писав, що НБУ переглянув свій прогноз і знизив очікуване зростання ВВП у 2026 році з 1,8% до 1,3%.