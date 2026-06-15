Минулого тижня на валютному ринку України долар оновив локальні максимуми, у пікові моменти перевищуючи 45 грн на готівковому ринку. Міжбанк також тимчасово виходив вище 45 грн за долар. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин оприлюднив прогноз курсу валют надалі.

Валютний ринок 15–21 червня залишатиметься чутливим до зовнішніх сигналів і рішень регуляторів. Про це сказав фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

За словами експерта, у фокусі цього тижня є старт переговорів щодо вступу України до ЄС, засідання ФРС США та риторика нового керівництва, рішення НБУ щодо облікової ставки, макродані зі США та геополітичні чинники (зокрема нафта і Близький Схід), а також бюджетні та військові рішення всередині України.

Додатковим чинником Андрій Шевчишин називає сезонне зниження ліквідності через глобальні події, включно зі спортивними та політичними новинами.

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Курс валют в Україні

Прогноз курсу валют на 15–21 червня

Базовий сценарій щодо курсу валют в Україні, за інформацією експерта, передбачає поступову стабілізацію після різких рухів.

Девальваційний тренд загалом залишається чинним, однак темпи руху залежать від інтервенцій НБУ та зовнішніх фінансових надходжень.

"В базовому сценарії офіційний долар очікую на 44,45–44,95 грн, готівковий долар 44,65–45,25 грн. Євро — це новий бенчмарк, на який рівняються й тримають, тому прогноз по готівковому євро 51,75–52,50 грн", — зазначає він.

Офіційний курс долара тримається по 44,45–44,95 грн, а готівковий — по 44,65–45,25 грн. Євро коштує 51,75–52,50 грн (готівка)

За словами експерта, наразі ринок перебуває у фазі корекції після перегріву, а регулятор намагається втримати баланс між стабільністю та гнучкістю курсу.

Що відбувалося з доларом минулого тижня і чи вдалося стабілізувати ситуацію

Нагадаємо, що минулий тиждень на валютному ринку України відзначився новими історичними піками курсу долара. У середині тижня готівковий ринок місцями доходив до 45,40 грн за долар, тоді як міжбанк тимчасово "пробивав" 45,13 грн.

Направду, до завершення п’ятниці ситуацію вдалося частково стабілізувати. Національний банк України посилив присутність на ринку, провівши інтервенції понад 1,1 млрд доларів за тиждень.

Офіційний курс долара за цей період додав приблизно 1% і закріпився на рівні 44,81 грн. Готівковий ринок зріс сильніше — приблизно на 1,5%, до 45,07 грн.

Євро також продовжив рух угору: офіційний курс піднявся на 0,4% (до 51,86 грн), а готівковий — на 0,7% (52,28 грн).

Що буде з доларом і євро далі

Поточна динаміка валютного ринку вже частково створює ризики для гривневих інструментів дохідності, оскільки з початку року зростання долара перевищило темпи інфляції та наблизилось до дохідності державних облігацій і депозитів. А це формує додатковий тиск на поведінку учасників ринку напередодні рішень регулятора, зазначає фінаналітик.

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Важливим залишається вплив глобального валютного ринку, зокрема співвідношення EUR/USD. У разі стабілізації або зниження цін на нафту та зменшення інфляційного тиску в США євро може отримати додаткову підтримку. Це своєю чергою обмежуватиме потенціал зростання долара на українському ринку, але підтримуватиме єврову частину кошика.

Девальваційний тренд залишається чинним, однак його швидкість наразі визначається балансом між інтервенціями НБУ, зовнішнім фінансуванням та поведінкою експортерів.

Ринок входить у фазу підвищеної чутливості до новин, де ключову роль відіграватимуть рішення регулятора та зовнішні макроекономічні сигнали.

Нагадаємо, раніше економіст, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран висловився щодо "долара по 45". За його словами, нічого надзвичайного в цій ситуації немає, планові показники девальвації гривні на 2026 рік Україна поки що витримує, та й інфляція не перевищує того, що закладено в бюджеті.