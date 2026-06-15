На прошлой неделе на валютном рынке Украины доллар обновил локальные максимумы, в пиковые моменты превышая 45 грн на наличном рынке. Межбанк также временно выходил выше 45 грн за доллар. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин обнародовал прогноз курса валют на ближайшее время.

Валютный рынок 15–21 июня будет оставаться чувствительным к внешним сигналам и решениям регулирующих органов. Об этом заявил финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

По словам эксперта, в центре внимания на этой неделе находятся начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, заседание ФРС США и риторика нового руководства, решение НБУ по учетной ставке, макроданные из США и геополитические факторы (в частности, нефть и Ближний Восток), а также бюджетные и военные решения внутри Украины.

Еще одним фактором Андрей Шевчишин называет сезонное снижение ликвидности, вызванное глобальными событиями, включая спортивные и политические новости.

Відео дня

Курс валют в Украине

Прогноз курса валют на 15–21 июня

По словам эксперта, базовый сценарий развития курса валют в Украине предполагает постепенную стабилизацию после резких колебаний.

Девальвационный тренд в целом сохраняется, однако темпы его развития зависят от интервенций НБУ и поступлений иностранной валюты.

"В базовом сценарии официальный курс доллара ожидается на уровне 44,45–44,95 грн, наличный курс доллара — 44,65–45,25 грн. Евро — это новый бенчмарк, на который ориентируются и держатся, поэтому прогноз по наличному евро — 51,75–52,50 грн", — отмечает он.

Официальный курс доллара держится на уровне 44,45–44,95 грн, а наличный — на уровне 44,65–45,25 грн. Евро стоит 51,75–52,50 грн (наличные)

По словам эксперта, в настоящее время рынок находится в фазе коррекции после перегрева, а регулятор пытается сохранить баланс между стабильностью и гибкостью курса.

Что происходило с долларом на прошлой неделе и удалось ли стабилизировать ситуацию

Напомним, что на прошлой неделе на валютном рынке Украины были зафиксированы новые исторические максимумы курса доллара. В середине недели на наличном рынке курс местами достигал 45,40 грн за доллар, тогда как на межбанковском рынке временно "пробивал" отметку в 45,13 грн.

Действительно, к концу пятницы ситуацию удалось частично стабилизировать. Национальный банк Украины усилил свое присутствие на рынке, проведя интервенции на сумму более 1,1 млрд долларов за неделю.

Официальный курс доллара за этот период вырос примерно на 1% и закрепился на отметке 44,81 грн. На наличном рынке рост был более значительным — примерно на 1,5%, до 45,07 грн.

Евро также продолжил рост: официальный курс поднялся на 0,4% (до 51,86 грн), а наличный — на 0,7% (52,28 грн).

Что будет с долларом и евро дальше

Текущая динамика валютного рынка уже частично создает риски для гривневых доходных инструментов, поскольку с начала года рост курса доллара превысил темпы инфляции и приблизился к доходности государственных облигаций и депозитов. А это оказывает дополнительное давление на поведение участников рынка в преддверии решений регулятора, отмечает финансовый аналитик.

Важно

Куда выгоднее вкладывать деньги этим летом — прогноз курса валют от банкира

Важное значение по-прежнему имеет влияние глобального валютного рынка, в частности соотношение курсов EUR/USD. В случае стабилизации или снижения цен на нефть и уменьшения инфляционного давления в США евро может получить дополнительную поддержку. Это в свою очередь будет ограничивать потенциал роста доллара на украинском рынке, но поддерживать евровую часть корзины.

Тенденция к девальвации сохраняется, однако её темпы в настоящее время определяются балансом между интервенциями НБУ, внешним финансированием и поведением экспортеров.

Рынок вступает в фазу повышенной чувствительности к новостям, в которой ключевую роль будут играть решения регулятора и внешние макроэкономические сигналы.

Напомним, ранее экономист, бывший член Совета НБУ Виталий Шапран высказался по поводу "доллара по 45". По его словам, ничего чрезвычайного в этой ситуации нет, плановые показатели девальвации гривны на 2026 год Украина пока выдерживает, да и инфляция не превышает того, что заложено в бюджете.