Доллар или гривна — что выгоднее для себережений? По словам эксперта банковской сферы, украинцам следует оценивать не только курс валют, но и реальную доходность инструментов летом 2026 года.

Начало лета показало, что украинцы активнее стали следить за курсом доллара и евро, особенно на фоне рисков безопасности и колебаний мировых рынков. Однако в ближайшие недели резких валютных скачков в Украине не прогнозируется.

Такой прогноз озвучил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

Каким будет курс доллара в Украине 8–14 июня

По мнению банкира, в течение следующей недели валютный рынок будет оставаться относительно стабильным.

Ожидаемые курсовые коридоры

доллар — 44,2–44,7 грн на межбанке;

евро — 51–52,5 грн;

на наличном рынке доллар будет находиться в пределах 44,1–44,6 грн.

Лесовой отмечает, что ежедневные изменения курсов будут минимальными:

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до 15 копеек на межбанке;

до 20 копеек в банках;

до 30 копеек в обменниках.

Гривна стабильная этим летом Фото: НБУ

Гривна остается стабильной

Ключевым фактором стабильности банкир называет политику Национального банка. НБУ продолжает работать в режиме управляемой гибкости, когда курс реагирует на рынок, но чрезмерные колебания сглаживаются валютными интервенциями.

"Валютный рынок имеет достаточно сильный механизм балансировки", — объясняет Лесовой.

По его словам, даже при кратковременном росте спроса на наличную валюту ситуация вряд ли выйдет из-под контроля без изменений в безналичном сегменте.

Что может повлиять на курс доллара

Среди главных рисков банкир называет:

обострение ситуации безопасности;

массированные ракетные атаки;

возможно подорожание нефти и горючего из-за ситуации на Ближнем Востоке.

По словам Лесового, в случае ухудшения новостного фона украинцы могут начать активнее покупать валюту, а обменники оперативно поднимать курсы.

По его мнению. оснований для резкой девальвации гривни сейчас нет.

Доллар или гривна: что лучше для сбережений

Отдельное внимание банкир уделил теме сбережений. По его словам, украинцам следует оценивать не только курс валют, но и реальную доходность инструментов.

Лесной отмечает, что доллар и евро выполняют функцию финансовой подушки, но валютные сбережения не приносят процентный доход, а гривневые депозиты и ОВГЗ позволяют зарабатывать.

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Максимальные депозитные ставки сейчас могут достигать 17,5% годовых.

При этом НБУ сохраняет учетную ставку на уровне 15%, и, по прогнозу регулятора, она будет оставаться неизменной по меньшей мере до второго квартала 2027 года, поэтому резкое падение ставок по депозитам в ближайшее время не ожидается.

Съест ли инфляция доходы украинцев

По прогнозу НБУ, инфляция в 2026 году составит около 9,4%. По мнению Лесового, в нынешних условиях гривневые инструменты все еще могут перекрывать инфляцию и приносить реальный доход.

В то же время ситуация может измениться в двух случаях: если доллар вырастет до 46–46,5 грн и если инфляция ускорится до 11–13%.

Пока, по словам банкира, подобные сценарии остаются только потенциальными рисками.

Стоит ли сейчас скупать доллары

Эксперт советует украинцам не принимать решение о покупке валюты эмоционально под влиянием тревожных новостей или паники.

"На старте лета решение о покупке валюты целесообразно принимать не под влиянием тревоги, а после сравнения альтернатив", — подытожил Лесовой.

По его мнению, гривня остается не только средством расчета, но и инструментом для сохранения и приумножения сбережений.

Напомним, 5 июня официальный курс доллара, по данным НБУ, превысил 44 грн. Евро и другие популярные валюты оставались на высоких уровнях.