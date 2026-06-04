Официальный курс доллара превысил 44 гривны. Евро и другие популярные валюты остаются на высоких уровнях.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на четверг, 5 июня, на уровне 44,38 грн/доллар, что стало новым историческим максимумом для американской валюты.

По данным НБУ, евро также остается выше психологической отметки в 51 грн. Поэтому официальный курс составляет 51,67грн/евро.

Курс валют в Украине на 5 июня

Среди других популярных в Украине валют официальный курс НБУ на 5 июня следующий:

польский злотый — 12,19 грн;

фунт стерлингов — 59,73 грн;

швейцарский франк — 56,38 грн;

канадский доллар — 31,94 грн;

китайский юань — 6,55 грн;

турецкая лира — 0,96 грн.

Доллар на наличном рынке колебался в пределах 44,05-44,55 грн Фото: Unplash

Напомним, что накануне на наличном рынке курс доллара в банках колебался в пределах 44,05-44,55 грн. Евро покупали в среднем по 51,20 грн, а продавали по 51,90 грн.

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В обменниках доллар торговался на уровне 44,25-44,30 грн, а евро — 51,65-51,76 грн.

В то же время межбанк открылся в диапазоне 44,34-44,37 грн за доллар, а торги евро проходили на уровне 51,48-51,50 грн.

Ранее Фокус сообщал, что курс доллара в Украине постепенно обновляет исторические максимумы уже несколько недель подряд. Это происходит постепенно и на фоне высокого спроса на валюту и глобальных колебаний на финансовых рынках.