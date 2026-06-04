Офіційний курс долара перевищив 44 гривні. Євро та інші популярні валюти також залишаються на високих рівнях.

Національний банк України встановив офіційний курс долара на четвер, 5 червня, на рівні 44,38 грн/долар, що стало новим історичним максимумом для американської валюти.

За даними НБУ, євро також залишається вище психологічної позначки у 51 грн. ТОж офіційний курс становить 51,67грн/євро.

Курс валют в Україні на 5 червня

Серед інших популярних в Україні валют офіційний курс НБУ на 5 червня наступний:

польський злотий — 12,19 грн;

фунт стерлінгів — 59,73 грн;

швейцарський франк — 56,38 грн;

канадський долар — 31,94 грн;

китайський юань — 6,55 грн;

турецька ліра — 0,96 грн.

Долар на готівковому ринку коливався в межах 44,05-44,55 грн Фото: Unplash

Нагадаємо, що напередодні на готівковому ринку курс долара у банках коливався в межах 44,05-44,55 грн. Євро купували в середньому по 51,20 грн, а продавали по 51,90 грн.

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В обмінниках долар торгувався на рівні 44,25-44,30 грн, а євро — 51,65-51,76 грн.

Водночас міжбанк відкрився в діапазоні 44,34-44,37 грн за долар, а торги євро проходили на рівні 51,48-51,50 грн.

Раніше Фокус повідомляв, що курс долара в Україні поступово оновлює історичні максимуми вже декілька тижнів поспіль. Це відбувається поступово і на тлі високого попиту на валюту та глобальних коливань на фінансових ринках.