Долар встановив третій поспіль рекорд в Україні. Аналітики прогнозують, що офіційний курс залишиться нижчим за 45 грн.

Сьогодні, 4 червня, долар в Україні здорожчав менш ніж на 1 копійку. Водночас це вже третій поспіль історичний максимум офіційного курсу валюти, тому можна казати про рекорд.

Станом на четвер Національний банк України встановив такі офіційні курси валют:

долар США — 44,35 грн;

євро — 51,53 грн;

польський злотий — 12,16 грн.

Днем раніше, 3 червня, курс становив 44,34 грн. Євро, навпаки, подешевшав на 0,14 грн. Курс європейської валюти опустився з 51,66 грн до 51,53 грн.

Польський злотий також втратив у ціні. Його офіційний курс знизився на 0,0406 грн — із 12,2 грн до 12,16 грн.

Експерти зазначають, що в перші дні червня різкої девальвації гривні не спостерігається. Ситуація залишається контрольованою, а Нацбанк продовжує стримувати суттєві коливання курсу.

Відео дня

Офіційний курс долара в Україні знову оновив історичний максимум, але зріс лише на 1 копійку Фото: Freepik

Прогноз щодо курсу долара на червень

За прогнозами на червень, офіційний курс долара перебуватиме у діапазоні 43,8-44,8 грн. Готівковий долар може коливатися в межах 44,5-44,9 грн, близьким до психологічної позначки у 45 грн через підвищений попит населення.

Курс євро, як очікується, залишатиметься відносно стабільним та не перетне позначку 52 грн.

Фокус вже писав, що нинішнє зростання курсу є радше технічним і не свідчить про різке погіршення ситуації на валютному ринку.