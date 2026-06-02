Національний банк України вже оприлюднив офіційні курси валют на середу, 3 червня 2026 року. За новими даними НБУ, показники демонструють зміни для ключових валют, зокрема долара США, євро та польського злотого.

Згідно з даними НБУ, курс долара США встановлено на рівні 44,3399 грн, євро — 51,6604 грн, а польського злотого — 12,2004 грн.

На валютному ринку також фіксуються коливання інших світових валют, зокрема фунта стерлінгів, швейцарського франка та канадського долара, однак саме долар, євро та злотий залишаються ключовими для українського ринку.

Курси можуть впливати на вартість імпорту, заощадження громадян та загальну динаміку валютного ринку в Україні.

Фото: omid armin/Unsplash

Динаміка курсу валют в Україні — новий історичний максимум

Зазначимо, що сьогодні, 2 червня, міжбанк пропонує долар по 44,35-44,38 грн, що є новим історичним максимумом.

А напередодні, 1 червня, курс долара піднявся на 3 коп. у купівлі та продажу, а євро знизилося на 19 коп.

На готівковому ринку гривня сьогодні, 2 червня, торгується по 44,02-44,47 грн за долар. А євро купують за 51,25 грн та продають за 51,91 грн.

В обмінниках долар коштує до 44,26 грн, а євро до 51,75 грн.

