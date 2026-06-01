Долар завмер, а євро встрепенулося: НБУ оновив курс валют на 2 червня

Фінансові аналітики підбили підсумки травня і дали прогноз по курсу валют на червень 2026 року. Розповідаємо про два сценарії розвитку подій і пояснюємо, до чого тут футбол.

Національний банк України оприлюднив офіційний курс валют на вівторок, 2 червня 2026 року, згідно з яким долар США хоч і стабілізувався, однак тримається все ще вище 44 грн, а євро — близько 52 грн.

Офіційний курс валют НБУ на 2 червня 2026 року свідчить, що:

Долар США (USD) дорівнює 44,3023 грн;

Євро (EUR) — 51,5989 грн;

Польський злотий (PLN) — 12,1907 грн.

Порівняно з попереднім курсом валют в Україні, євро зберігає високі позиції щодо гривні, тоді як курс долара залишається відносно стабільним. Злотий також продовжує триматися вище 12 грн.

Зазначимо, що такі курси встановлені Національним банком України та діятимуть протягом 2 червня.

Курс валют в Україні: чого очікувати у червні — прогноз фінаналітика

У червні валютний ринок України може увійти у період сезонної стабільності, а курс долара залишатиметься у межах 44-45 грн. Такий прогноз озвучив фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин, підбиваючи підсумки травня та оцінюючи перспективи наступного місяця.

За словами експерта, традиційно саме червень є одним із найбільш спокійних місяців для гривні через аграрний сезон і зниження імпортного навантаження.

"Червень запускає повноцінний агросезон, що відображається в зниженні імпорту плодово-овочевої продукції й знижує тиск на валютний ринок", — зазначив Шевчишин.

Зазначимо, що з Андрієм Шевчишиним погоджується і банкір директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий. За його словами, сезонний фактор зазвичай допомагає курсу гривні.

Фактори, які впливатимуть на курс долара в Україні влітку

Тим часом Шевчишин також звернув увагу на очікуване надходження міжнародної допомоги від ЄС, зокрема першого траншу макрофінансової підтримки на 3,2 млрд євро та фінансування в межах Ukraine Facility.

Водночас серед факторів, які можуть впливати на світові ринки у червні, експерт назвав засідання Федеральної резервної системи США, IPO SpaceX, а також глобальну ринкову волатильність.

"17 червня — перше засідання ФРС США по обліковій ставці на чолі з новим головою Кевіном Уоршем. Ставку не змінять, але ринок має помацати нового голову, проаналізувати його логіку рішень та план дій", — пояснив він.

Шевчишин вважає базовим сценарієм помірне зміцнення або стабільність гривні. За його словами, історично у 21 випадку з 26 гривня в червні посилювалася відносно долара.

"Гривня до долару залишиться в діапазоні 44-45 грн. Що може підтримати долар, так це падіння євро на світовому ринку, як це було в травні", — прогнозує аналітик.

11-19 червня Чемпіонат Світу по Футболу. Це буде відволікати увагу, й знижувати торговельну активність багатьох ринків

За оптимістичним сценарієм курс долара може навіть опуститися нижче 44 грн, якщо посилиться євро або НБУ отримає значні зовнішні надходження.

"Якщо курс долару знизиться нижче за 44 грн, то гривня вийде з висхідного тренду цього року й відкриється вікно можливості повернення до 43,5 грн", — зазначив Шевчишин.

Експерт не виключає і негативного розвитку подій. У разі затримання міжнародної допомоги або посилення безпекових ризиків.

"Якщо НБУ побачить реалізацію довгострокових ризиків, які вимагають послаблення курсу, ми побачимо перехід курсів на нові рівні через контрольовану регулятором девальвацію", — попередив він.

І навіть за таким сценарієм, за оцінкою аналітика, суттєвого обвалу гривні у червні очікувати не варто. Потенційне послаблення може становити лише до 1%.

Нагадаємо, курс валют в Україні стикається з ризиками, зокрема, з військовими і ситуацією на ринку пального. Фокус вже аналізував ціни 1 червня на великих АЗС.