Літо в Україні розпочнеться зі зростання курсу євро та злотого. Водночас долар "застряг" на попередньому рівні після нещодавнього подорожчання до рекордних показників. Про це свідчать дані Національного банку України.

Який офіційний курс валют в Україні 1 червня

НБУ встановив офіційний курс долара його на рівні 44,26 грн. До цього протягом минулого тижня американська валюта дорожчала, що призвело до оновлення рекордних показників.

НБУ скорегував курс злотого у бік зростання

Євро додав у ціні одразу 12 копійок. Офіційний курс європейської валюти становить 51,55 грн.

Подорожчав і польський злотий. Його курс зріс на 5 копійок — до 12,19 грн.

Курс валют у банках та обмінниках

Українські банки також дещо скорегували курси долара та євро, але зміни відбулися в межах кількох копійок:

долар: купівля — 44,03 грн, продаж — 44,48 грн;

євро: купівля — 51,27 грн, продаж — 51,85 грн.

Водночас злотий залишається на попередньому рівні: курс купівлі становить 11,80 грн, а продажу — 12,40 грн.

Пункти обміну валют також оновили середні показники по Україні:

долар: купівля — 44,12 грн, продаж — 44,23 грн;

євро: купівля — 51,60 грн, продаж — 51,80 грн;

злотий: купівля — 12,04 грн, продаж — 12,15 грн.

Курс валют на міжбанку

На міжбанківському ринку 29 травня іноземна валюта також подорожчала. Торги доларом проходили доволі стабільно, а зростання становило лише 1 копійку. За підсумками сесії курс купівлі долара становив 44,27 грн, продажу — 44,30 грн.

Євро продемонстрував помітнішу динаміку. Його курс зріс на 10 копійок, хоча протягом торгів спостерігалося й короткочасне зниження. За результатами сесії європейську валюту зафіксували на рівні 51,58 грн за купівлю та 51,60 грн за продаж.

Нагадаємо, востаннє рекордний курс долара зафіксували 27 травня. Тоді Нацбанк підвищив офіційну вартість американської валюти до 44,27 грн.