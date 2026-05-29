Після досягнення рекордних показників курс долара знизився на кілька копійок. Разом із ним подешевшали євро та злотий.

Наприкінці робочого тижня, 29 травня, гривня змогла дещо зміцнити свої позиції. Оскільки Національний банк України (НБУ) знизив офіційну вартість долара, євро та польського злотого.

Офіційний курс валют 29 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс долара знизився на 3 копійки та становить 44,26 грн.

Євро подешевшало помітніше, одразу на 11 копійок. Його офіційна вартість встановлена на рівні 51,43 грн.

Курс євро в Україні знизився до 51,43 грн Фото: Unsplash

Найменші зміни торкнулися польської валюти. Курс злотого знизився, але лише на 2 копійки, і тепер становить 12,14 грн.

Який курс валют у банках та обмінниках

У банках України також спостерігається зниження курсу валют. Здійснити обмін можна за такими показниками:

долар: купівля — 44,01 грн, продаж — 44,49 грн;

євро: купівля — 51,25 грн, продаж — 51,80 грн;

злотий: купівля — 11,80 грн, продаж — 12,40 грн.

Відео дня

Купити долар в обмінниках можна за 44,25 грн, а в банках — за 44,49 грн

Незначні коригування у бік зниження відбулися й в обмінниках. Середні показники по Україні становлять:

долар: купівля — 44,10 грн, продаж — 44,25 грн;

євро: купівля — 51,55 грн, продаж — 51,75 грн;

злотий: купівля — 12,02 грн, продаж — 12,15 грн.

Курс валют на міжбанку

На міжбанківському ринку також зафіксували подешевшання валюти. Зниження курсу долара відбувалося поступово, без стрімких або різких коливань. 28 травня торги американською валютою завершилися такими показниками:

купівля — 44,26 грн;

продаж — 44,29 грн.

Водночас торги євро проходили менш спокійно. Після 15:30 курс європейської валюти стрімко зріс, однак уже приблизно за 30 хвилин знову пішов на зниження.

За підсумками торгів євро зафіксували на таких рівнях: купівля — 51,48 грн, продаж — 51,50 грн.

Нагадаємо, що українці можуть здійснювати обмін старих доларів. Оскільки, як пояснила юристка, жодних обмежень не було встановлено з боку НБУ.