Гривня знову поступилася одразу двом ключовим валютам. Як змінилися курсові показники долара та євро — читайте в огляді.

На валютному ринку України 28 травня продовжує зростати курс долара. Американська валюта вкотре оновила історичний максимум. До тенденції із подорожчання також приєднався євро, тоді як польський злотий дещо подешевшав. Про це свідчать дані, оприлюднені Національним банком України (НБУ).

Який офіційний курс валют в Україні

Регулятор знову підвищив курс долара на 2 копійки. Тепер офіційна вартість становить 44,29 грн.

Євро після одноденного зниження також повернувся до подорожчання. Курс зріс до 51,54 грн, що на 3 копійки більше, ніж у попередній банківський день.

Водночас Нацбанк знизив офіційний курс польського злотого. Валюта подешевшала на 1 копійку і тепер коштує 12,16 грн.

Курс валют у банках та обмінниках

На тлі рішень регулятора курс долара зріс і в банках, і в обмінниках. Однак, зміни залишаються в межах кількох копійок. Середні показники для долара такі:

обмінники: купівля — 44,10 грн, продаж — 44,22 грн;

банки: купівля — 44,05 грн, продаж — 44,49 грн.

Євро торгується майже без суттєвих змін. У касах банків курс купівлі становить 51,25 грн, тоді як курс продажу зріс до 51,87 грн. В обмінниках євро можна купити в середньому за 51,80 грн, а продати — за 51,60 грн.

Значних коливань курсу злотого також не спостерігається. Середні показники такі:

банки: купівля — 11,80 грн, продаж — 12,40 грн;

обмінники: купівля — 12,05 грн, продаж — 12,15 грн.

Курс валют на міжбанку

27 травня торги доларом на міжбанку завершилися без істотних курсових змін. Протягом сесії спостерігалися коливання в межах 1–3 копійок. За підсумками торгів курс становив:

купівля — 44,28 грн;

продаж — 44,31 грн.

Торги євро розпочалися з курсу купівлі на рівні 51,56 грн та продажу — 51,59 грн. До 13:00 ситуація залишалася відносно спокійною, після чого курс почав знижуватися. Однак близько 15:00 динаміка різко змінилася і євро почав стрімко дорожчати.

Пікові значення були зафіксовані близько 15:30, коли курс зріс до 51,63 грн в купівлі та 51,65 грн в продажу. Після цього відбулося чергове зниження. За підсумками торгів на міжбанку євро закрився з такими показниками:

купівля — 51,54 грн;

продаж — 51,57 грн.

Нагадаємо, цей тиждень розпочався з рекордних показників на валютному ринку. На 25 травня НБУ встановлював курс долара до 44,26 грн.