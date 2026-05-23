Банкір озвучив прогноз курсу валют на 25–31 травня

Банкір Тарас Лєсовий озвучив прогноз курсу валют на 25-31 травня.

Курсв валют в Україні 25-31 травня залишатиметься у стані відносної стабільності. Різких коливань не очікується, однак попит на валюту все ще дещо переважатиме пропозицію. А це змушує НБУ утримувати активну роль на ринку.

Про ситуацію на валютному ринку Фокусу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

Міжбанк: курс у вузькому коридорі

За словами експерта, у кінці травня ринок залишатиметься прогнозованим.

"Валютний ринок наприкінці травня перебуватиме в стані відносного спокою. Це не означає, що ризиків немає. В умовах війни вони не зникають ніколи. Але важливо інше: наразі немає підстав говорити про різке зростання курсів або про втрату контролю над ринковою ситуацією", — каже Лєсовий.

"Останній тиждень травня, за нашими оцінками, пройде в досить звичних курсових межах. Долар може коливатися в діапазоні 43,8–44,5 грн, а євро — в межах 51,5-52,5 грн", — каже Тарас Лєсовий і підкреслює, що це означає збереження контрольованої ситуації на ринку.

За його словами, громадяни і бізнес наступного тижня побачать більш-менш стабільний і найголовніше, прогнозований ринок.

Інфляція та пальне: головний стримувальний фактор

Експерт наголошує, що важливу роль відіграє відсутність цінових шоків на паливо. Він нагадує, що у квітні здорожчання бензину та дизеля вже було значно помірнішим, ніж в березні, — лише в межах 1-1,5%. А у травні ситуація стала ще спокійнішою.

За його словами, це напряму впливає на валютний попит: "Коли немає невпинного цінового злету, то й зменшується бажання терміново скуповувати валюту".

Інфляція та гривня

Очікуване зниження інфляції також підтримує стабільність курсу. За підсумками травня інфляція, ймовірно, становитиме близько 0,5-0,7%.

"У річному вимірі це може означати її зниження до 8%", — додає експерт.

Лєсовий також наголошує, що високі ставки за депозитами впливають на поведінку населення. Максимальні ставки за вкладами зараз перебувають у межах 16-17,5% річних.

"Якщо людина бачить, що гривня може приносити дохід, вона не обов’язково купуватиме валюту "про запас"", — зазначив банкір.

Тим часом регулятор продовжує згладжувати коливання ринку.

"Очікуваний тижневий обсяг інтервенцій становить близько 800–850 млн доларів", — повідомив Тарас Лєсовий.

Готівковий ринок без різких розривів із міжбанком — прогноз курсу валют на 25-31 травня

Експерт зазначає, що різниця між сегментами ринку залишається мінімальною.

Коридори валют

Міжбанк: 43,8-44,35 грн/долар та 50,5–52,5 грн/євро;

Готівковий ринок: 43,75–44,5 грн/долар та 50,5–52 грн/євро.

"Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,1-0,15 грн", — підкреслив експерт.

Якщо підсумовувати, то за словами банкіра, середні тижневі курсові відхилення становитимуть до 1-1,5% від початкового курсу тижня.

Нагадаємо, 22 травня курс долара показав новий історичний максимум. Злотий продемонстрував незначні коливання. А ось євро майже не змінився.