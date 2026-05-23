Банкир Тарас Лесовой озвучил прогноз курса валют на 25-31 мая.

Курс валют в Украине 25-31 мая будет оставаться в состоянии относительной стабильности. Резких колебаний не ожидается, однако спрос на валюту все еще будет несколько превышать предложение. А это заставляет НБУ удерживать активную роль на рынке.

О ситуации на валютном рынке Фокусу рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

Межбанк: курс в узком коридоре

По словам эксперта, в конце мая рынок будет оставаться прогнозируемым.

"Валютный рынок в конце мая будет находиться в состоянии относительного спокойствия. Это не означает, что рисков нет. В условиях войны они не исчезают никогда. Но важно другое: пока нет оснований говорить о резком росте курсов или о потере контроля над рыночной ситуацией", — говорит Лесовой.

Банкир озвучил прогноз курса валют на 25-31 мая

"Последняя неделя мая, по нашим оценкам, пройдет в достаточно привычных курсовых пределах. Доллар может колебаться в диапазоне 43,8-44,5 грн, а евро — в пределах 51,5-52,5 грн", — говорит Тарас Лесовой и подчеркивает, что это означает сохранение контролируемой ситуации на рынке.

По его словам, граждане и бизнес на следующей неделе увидят более-менее стабильный и самое главное, прогнозируемый рынок.

Инфляция и топливо: главный сдерживающий фактор

Эксперт отмечает, что важную роль играет отсутствие ценовых шоков на топливо. Он напоминает, что в апреле подорожание бензина и дизеля уже было значительно более умеренным, чем в марте, — лишь в пределах 1-1,5%. А в мае ситуация стала еще более спокойной.

По его словам, это напрямую влияет на валютный спрос: "Когда нет непрерывного ценового взлета, то и уменьшается желание срочно скупать валюту".

Инфляция и гривна

Ожидаемое снижение инфляции также поддерживает стабильность курса. По итогам мая инфляция, вероятно, составит около 0,5-0,7%.

"В годовом измерении это может означать ее снижение до 8%", — добавляет эксперт.

Лесовой также отмечает, что высокие ставки по депозитам влияют на поведение населения. Максимальные ставки по вкладам сейчас находятся в пределах 16-17,5% годовых.

"Если человек видит, что гривна может приносить доход, он не обязательно будет покупать валюту "про запас"", — отметил банкир.

Тем временем регулятор продолжает сглаживать колебания рынка.

"Ожидаемый недельный объем интервенций составляет около 800-850 млн долларов", — сообщил Тарас Лесовой.

Наличный рынок без резких разрывов с межбанком — прогноз курса валют на 25-31 мая

Эксперт отмечает, что разница между сегментами рынка остается минимальной.

Коридоры валют

Межбанк: 43,8-44,35 грн/доллар и 50,5-52,5 грн/евро;

Наличный рынок: 43,75-44,5 грн/доллар и 50,5-52 грн/евро.

"В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка — 0,1-0,15 грн", — подчеркнул эксперт.

Если суммировать, то по словам банкира, средние недельные курсовые отклонения будут составлять до 1-1,5% от начального курса недели.

Напомним, 22 мая курс доллара показал новый исторический максимум. Злотый продемонстрировал незначительные колебания. А вот евро почти не изменился.