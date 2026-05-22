Доллар снова установил рекорд в Украине. В банках курс американской валюты вырос до 44,44 грн.

На украинском валютном рынке второй день подряд зафиксирован новый исторический максимум. Речь идет о долларе, официальная стоимость которого достигла 44,23 грн. В то же время евро почти не изменился, а злотый продемонстрировал незначительные колебания. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Какой курс валют НБУ установил на 22 мая

В Украине курс доллара длительное время демонстрирует восходящий тренд, что в итоге привело к очередному рекордному показателю. Регулятор скорректировал официальную стоимость американской валюты до 44,23 грн за доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал всего на 1 копейку.

НБУ установил курс доллара уровне 44,23 грн, а евро — 51,30 грн Фото: bank.gov.ua

Незначительно вырос и курс польского злотого. Его официальная стоимость установлена на уровне 12,07 грн, что на 2 копейки больше, чем днем ранее.

Без заметных курсовых изменений остался евро. Официальный курс европейской валюты держится на уровне 51,30 грн.

Наличный курс валют в Украине

На наличном рынке также сохраняется тенденция к постепенному росту курса валют. Средний курс доллара в Украине составляет:

в банках: покупка — 43,98 грн, продажа — 44,44 грн;

в обменниках: покупка — 44,00 грн, продажа — 44,10 грн.

Курс евро в обменниках претерпел незначительные изменения. Купить валюту в среднем можно за 51,60 грн, тогда как продать — за 51,43 грн. В банках курс менее выгодный для клиентов: в кассах евро продают в среднем за 51,72 грн, а покупают — за 51,10 грн.

Злотый на наличном рынке остается относительно стабильным. В банках курс покупки составляет 11,80 грн, а продажи — 12,40 грн. В обменниках польская валюта торгуется по такому курсу:

покупка — 12,02 грн;

продажа — 12,12 грн.

Курс валют на межбанке

На межбанковском рынке 21 мая также наблюдалось подорожание валюты. Торги долларом традиционно стартовали в 10:00 с таких показателей:

покупка — 44,22 грн;

продажа — 44,25 грн.

В течение сессии колебания были в пределах нескольких копеек. Закрылись торги на таком уровне:

покупка — 44,24 грн;

продажа — 44,27 грн.

Торги евро были более волатильными. Они начались с показателей 51,39 грн за покупку и 51,42 грн за продажу. В течение дня цена колебалась как в сторону снижения, так и в сторону роста — в пределах 4-12 копеек.

В итоге торги по евро завершились на уровне:

покупка — 51,28 грн;

продажа — 51,30 грн.

Напомним, банкир предупреждал, что на этой неделе курс доллара будет в пределах 43,75-44,35 грн, а евро — в диапазоне 50,5-52,5 грн.