Долар знову встановив рекорд в Україні. В банках курс американської валюти зріс до 44,44 грн.

На українському валютному ринку другий день поспіль зафіксовано новий історичний максимум. Йдеться про долар, офіційна вартість якого сягнула 44,23 грн. Водночас євро майже не змінився, а злотий продемонстрував незначні коливання. Про це свідчать дані Національного банку України.

Який курс валют НБУ встановив на 22 травня

В Україні курс долара тривалий час демонструє висхідний тренд, що зрештою призвело до чергового рекордного показника. Регулятор скоригував офіційну вартість американської валюти до 44,23 грн за долар. Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав лише на 1 копійку.

НБУ встановив курс долара рівні 44,23 грн, а євро — 51,30 грн Фото: bank.gov.ua

Незначно зріс і курс польського злотого. Його офіційна вартість встановлена на рівні 12,07 грн, що на 2 копійки більше, ніж днем раніше.

Без помітних курсових змін залишився євро. Офіційний курс європейської валюти тримається на рівні 51,30 грн.

Готівковий курс валют в Україні

На готівковому ринку також зберігається тенденція до поступового зростання курсу валют. Середній курс долара в Україні становить:

в банках: купівля — 43,98 грн, продаж — 44,44 грн;

в обмінниках: купівля — 44,00 грн, продаж — 44,10 грн.

Курс євро в обмінниках зазнав незначних змін. Купити валюту в середньому можна за 51,60 грн, тоді як продати — за 51,43 грн. У банках курс менш вигідний для клієнтів: у касах євро продають у середньому за 51,72 грн, а купують — за 51,10 грн.

Злотий на готівковому ринку залишається відносно стабільним. У банках курс купівлі становить 11,80 грн, а продажу — 12,40 грн. В обмінниках польська валюта торгується за таким курсом:

купівля — 12,02 грн;

продаж — 12,12 грн.

Курс валют на міжбанку

На міжбанківському ринку 21 травня також спостерігалося подорожчання валюти. Торги доларом традиційно стартували о 10:00 з таких показників:

купівля — 44,22 грн;

продаж — 44,25 грн.

Протягом сесії коливання були в межах кількох копійок. Закрилися торги на такому рівні:

купівля — 44,24 грн;

продаж — 44,27 грн.

Торги євро були більш волатильними. Вони розпочалися з показників 51,39 грн за купівлю та 51,42 грн за продаж. Упродовж дня ціна коливалася як у бік зниження, так і в бік зростання — в межах 4–12 копійок.

Зрештою торги по євро завершилися на рівні:

купівля — 51,28 грн;

продаж — 51,30 грн.

Нагадаємо, банкір попереджав, що цього тижня курс долара буде в межах 43,75-44,35 грн, а євро — у діапазоні 50,5-52,5 грн.