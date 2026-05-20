На валютному ринку України 20 травня гривня частково зміцнила позиції, адже НБУ знизив курс євро та злотого.

В Україні 20 травня спостерігається незначне зміцнення гривні щодо євро та польського злотого. Водночас долар США після стрімкого подорожчання фактично "застиг" на попередньому рівні. Про це свідчать дані Національного банку України.

Курс валют від НБУ

Після одноденного зростання офіційний курс євро знову пішов донизу. На 20 травня регулятор встановив його на рівні 51,29 грн. Це на 12 копійок менше, ніж у попередній банківський день.

Польський злотий також втратив у ціні. Його офіційний курс знизився на 3 копійки і становить 12,08 грн.

Натомість курс долара НБУ залишив без змін. Американська валюта на 20 травня коштує 44,15 грн.

Готівковий курс валют в Україні

У банках курси валют змінюються несуттєво. Середні показники по Україні такі:

долар: купівля — 43,89 грн, продаж — 44,38 грн;

євро: купівля — 51,10 грн, продаж — 51,70 грн;

злотий: купівля — 11,80 грн, продаж — 12,40 грн.

Обмінники та банки не поспішають змінювати курс валют Фото: З відкритих джерел

Пункти обміну валют також не поспішають суттєво переглядати показники. Валютні операції пропонують за такими курсами:

долар: купівля —43,90 грн, продаж — 43,97 грн;

євро: купівля — 51,40 грн, продаж — 51,62 грн;

злотий: купівля — 12,00 грн, продаж — 12,11 грн.

Курс валют на міжбанку

На міжбанківському ринку торги доларом проходили без різких коливань. День розпочався з курсу 44,13 грн за купівлю та 44,16 грн за продаж.

Ближче до полудня на ринку були присутні як покупці, так і продавці, без очевидної переваги однієї зі сторін. Однак перед обідом попит на долар почав дещо перевищувати пропозицію.

За підсумками торгів долар завершив день із такими показниками:

купівля — 44,15 грн (+0,02);

продаж — 44,18 грн (+0,02).

Ситуація з євро була менш стабільною. Протягом торгів курс європейської валюти коливався в різні боки, а наприкінці дня євро подешевшав на 14 копійок.

Фінальні показники на міжбанку становили:

купівля — 51,29 грн;

продаж — 51,31 грн.

