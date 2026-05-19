НБУ підвищив курси долара, євро та злотого на 19 травня, що послабило позиції гривні. Помітні коливання відбулия й на готівковому ринку.

Курс валют в Україні продовжує рухатися вгору. Після перетину доларом позначки у 44 грн американська валюта не зупинилася й 19 травня знову подорожчала. Разом із доларом до зростання повернувся і євро. Незначне подорожчання зафіксували й щодо польського злотого. Такі дані оприлюднив Національний банк України (НБУ).

Який курс валют встановив НБУ

На 19 травня Національний банк продовжив коригувати офіційний курс долара у бік зростання. Американська валюта подорожчала до 44,15 грн, що на 8 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

Європейська валюта також почала дорожчати після періоду зниження. Офіційний курс євро встановлено на рівні 51,41 грн. Зростання становить 15 копійок.

В Україні офіційний курс євро зріс до 51,41 грн

Незначні коливання в бік подорожчання відбулися і щодо польського злотого. Його курс зріс до 12,11 грн, що на 4 копійки більше, ніж у попередній банківський день.

Готівковий курс валют в Україні

Долар дорожчає і на готівковому ринку. У банках курс купівлі в середньому становить 43,85 грн, тоді як курс продажу зріс до 44,37 грн.

В обмінниках американська валюта дещо дешевша. Середні показники такі:

купівля — 43,89 грн;

продаж — 43,97 грн.

Незначні коливання курсу євро фіксують як в обмінниках, так і в банках. Середня вартість європейської валюти в Україні становить:

обмінники: купівля — 51,47 грн, продаж — 51,67 грн;

банки: купівля — 51,15 грн, продаж — 51,72 грн.

Злотий залишається однією з найстабільніших валют на готівковому ринку. В обмінниках курс купівлі в середньому тримається на рівні 12,01 грн, а курс продажу — 12,11 грн.

У банках польська валюта торгується за такими показниками:

купівля — 11,80 грн;

продаж — 12,40 грн.

Курс валют на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку також відбулося подорожчання валют. Найбільших змін зазнав євро.

Торги по європейській валюті з такими показниками:

купівля — 51,34 грн;

продаж — 51,38 грн.

До 12:00 курс зріс до 51,43 грн за купівлю та 51,45 грн за продаж. Далі котирування поступово знижувалися, однак о 15:30 євро знову почав дорожчати.

Торги по євро закрилися з таким курсом: купівля — 51,43 грн (+0,14), продаж — 51,44 грн (+0,12).

Більш стриманою була ситуація з доларом. На початку торгів курс купівлі становив 44,12 грн, а продажу — 44,16 грн. Перед обідом на ринку спостерігалася хитка рівновага між попитом і пропозицією, а операції проходили лотами до 1 млн доларів.

Після обіду попит знову почав поступово перевищувати пропозицію, через що котирування долара зросли в межах 1–1,5 копійки.

Торги доларом закрилися з такими показниками: купівля – 44,13 грн (+0,01), продаж – 44,16 грн (+0,01).

Нагадаємо, що в Україні очікується подальше подорожчання іноземних валют. Очікується, що курс долара може зрости до 44,35 грн, а євро — 52,5 грн.