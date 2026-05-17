Курс долара може сягнути 44,35 грн, а євро — 52,5 грн. Фокус розпитав експерта про фактори, які впливатимуть на валютний ринок України.

Курс валют 18-24 травня, ймовірно, залишатиметься відносно стабільним в Україні, хоча попит на іноземну валюту буде підвищеним. Про це у коментарі для Фокусу заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

"Наприкінці травня валютний ринок України може пройти без суттєвих потрясінь. Хоча попит на валюту залишатиметься підвищеним, наявні умови не вказують на ризик різкого курсового зламу", — зазначив банкір.

За його словами, головним чинником стабільності на ринку залишатиметься Національний банк України, який продовжить згладжувати коливання за допомогою валютних інтервенцій.

18-24 травня ринок і надалі перебуватиме під впливом кількох зовнішніх і внутрішніх факторів, але головну стабілізаційну функцію виконуватиме Національний банк

"Поточний дисбаланс між попитом і пропозицією валюти може становити близько 10-15% на користь попиту. Основним джерелом такого перевищення буде активність імпортерів пального", — пояснив Лєсовий.

Він прогнозує, що обсяги інтервенцій НБУ будуть помірними та не перевищать 800-850 млн доларів на тиждень.

"Це дозволятиме компенсувати надлишковий попит без різкого впливу на ринкову поведінку", — додав експерт.

Ситуація на міжбанку в травні: чи очкувати зміни курсу долара

За словами банкіра, міжбанківський ринок і надалі залишатиметься головним орієнтиром для курсоутворення.

"Якщо НБУ ефективно вирівнюватиме попит і пропозицію, щоденні курсові зміни на міжбанку будуть помірними. Це, своєю чергою, зменшить імовірність різких рухів на готівковому ринку", — наголосив він.

Лєсовий також звернув увагу на фактори, які впливатимуть на курс долара найближчим часом. Серед них — інфляція, ситуація на світовому ринку енергоносіїв та міжнародна фінансова підтримка України.

"Другий важливий фактор — ситуація навколо Ормузької протоки, адже вона прямо пов’язана з вартістю енергоносіїв на світовому ринку", — зазначив експерт.

Міжнародна допомога і курс валют на тиждень в Україні — чи встоїть ринок

Важливими залишатимуться питання міжнародної допомоги та наслідки війни.

"Для валютного ринку це має значення, оскільки зовнішнє фінансування впливає на загальну макрофінансову стійкість", — пояснив Лєсовий.

Щодо курсу валют в Україні, то, за базовим сценарієм, долар найближчим тижнем перебуватиме у межах 43,75-44,35 грн, а євро — у діапазоні 50,5-52,5 грн.

Якщо підсумувати, то основні показники валютного ринку і курс валют 18-24 травня, наступні:

коридор курсу долара на міжбанку — 43,75-44,20 грн, на готівковому ринку — 43,75-44,35 грн;

курс євро на міжбанку очікується в межах 50,5-52,5 грн, а на готівковому ринку — 50,5-52 грн;

щоденні курсові зміни на міжбанку становитимуть до 0,05-0,15 грн, у банках — до 0,1-0,2 грн, в обмінниках — до 0,3 грн;

різниця між курсами купівлі та продажу долара у банках може сягати 0,5-0,6 грн, а євро — до 0,8-1 грн;

середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку очікується в межах 0,1-0,15 грн;

середні тижневі курсові коливання прогнозуються на рівні до 1-1,5%.

"Отже, різких змін на валютному ринку не очікується: НБУ зберігатиме активну роль, попит залишатиметься контрольованим, а курсові коливання помірними", — підсумував банкір.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня, 15 травня, долар почав втрачати позиції.