Наприкінці робочого тижня Нацбанк оновив офіційні курси валют. Долар і євро 15 травня втратили в ціні, але ці зміни досить незначні.

15 травня в Україні продовжилася тенденція до поступового зміцнення позицій гривні, адже подешевшали долар і євро. Проте, польський злотий дещо зріс у ціні. Такі дані оприлюднив Національний банк України (НБУ).

Який курс валют встановив НБУ на 15 травня

Офіційний курс долара продовжив знижуватися. На 15 травня регулятор встановив його на рівні 43,95 грн. Це на 1 копійку менше, ніж у попередній банківський день.

Важливо

Старі долари не беруть: чи мають право банки не приймати зношені купюри — пояснення юриста

Євро також подешевшав. Офіційна вартість європейської валюти становить 51,43 грн, що на 7 копійок нижче за попередній показник.

Натомість польський злотий трохи зміцнився. Його курс зріс на 2 копійки та становить 12,13 грн.

Готівковий курс валют в Україні

У банках відбулися незначні коригування готівкового курсу. У касах фінустанов валюту пропонували обмінювати за такими показниками:

Відео дня

долар: купівля — 43,75 грн, продаж — 44,19 грн;

євро: купівля — 51,25 грн, продаж — 51,85 грн;

злотий: купівля — 11,80 грн, продаж — 12,40 грн.

В обмінниках курс валют дещо привабливіший. Так, середній курс купівлі долара становить 43,83 грн, а продажу — 43,90 грн.

Євро продовжило здешевлюватися: середній курс купівлі — 51,59 грн, а продажу — 51,77 грн.

Курс злотого залишався відносно стабільним. Обмінники пропонували купувати польську валюту за 12,12 грн, а продавати — за 12,00 грн.

Опитування Чи довіряєте ви банкам та зберігаєте там кошти? Опитування відкрите до Так, зберігаю більшість заощаджень у банку Частково довіряю, тримаю лише частину коштів Не довіряю, зберігаю гроші готівкою Взагалі не маю заощаджень Голосувати

Що відбувалося на міжбанку 14 травня

Торги на міжбанківському валютному ринку 14 травня традиційно стартували о 10:00. Пожвавлення учасників ринку спостерігалося ближче до 11:00.

На відкритті долар торгувався в межах:

купівля — 43,95 грн;

продаж — 43,98 грн.

Ці показники трималися майже до 15:00, після чого американська валюта дещо подорожчала. Закрилися торги доларом на рівні 43,96 грн у купівлі та 43,99 грн у продажу. Зростання становило 1 копійку.

На міжбанку долар подорожчав на 1 копійку Фото: З відкритих джерел

Євро на міжбанку відкрився з показниками 51,50 грн у купівлі та 51,52 грн у продажу. Згодом європейська валюта почала дешевшати. Попри короткочасний стрибок близько 15:30, до завершення торгів курс знову знизився.

Фінальні показники по євро були такими:

купівля — 51,40 грн (-0,08);

продаж — 51,42 (-0,07).

Нагадаємо, тиждень розпочався зі зростання курсу долара та євро. Американська валюта на офіційному рівні коштувала 43,85 грн, а європейська — 51,59 грн.