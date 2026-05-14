Гривня посилила позиції одразу до трьох популярних валют. На 14 травня НБУ знизив офіційний курс долара, євро та злотого.

В Україні відбуваються чергові курсові коливання, які цього разу призвели до зміцнення позицій гривні. На офіційному рівні 14 травня подешевшали долар, євро та польський злотий. Найбільше знизилася вартість європейської валюти. Про це свідчать дані Національного банку України.

Офіційний курс валют в Україні 14 травня

Регулятор знизив курс долара після триденного зростання. Проте ці зміни відбулися лише в межах 1 копійки. Офіційна вартість американської валюти 14 травня становить 43,96 грн.

НБУ встановив офіційний курс валют на 14 травня Фото: НБУ

Євро подешевшав значно помітніше. Його офіційна вартість знизилася одразу на 14 копійок і становить 51,50 грн.

Польський злотий також втратив у ціні. Його курс знизився до 12,11 грн, що на 4 копійки менше, ніж у попередній банківський день.

Відео дня

Готівковий курс валют

У банках та обмінниках спостерігаються незначні коливання курсу валют.

Долар в обмінниках торгується на рівні:

купівля — 43,81 грн;

продаж — 43,88 грн.

У банках американську валюту пропонують за менш вигідним курсом. Курс купівлі становить 43,72 грн, а продажу — 44,19 грн.

В банках пропонують менш вигідний курс валют Фото: Pixels

Євро також продовжує дешевшати. Обміняти валюту можна за таким курсом:

банки: купівля — 51,40 грн, продаж — 51,95 грн;

обмінники: купівля — 51,59 грн, продаж — 51,78 грн.

Польський злотий залишається однією зі стабільніших валют на готівковому ринку. В обмінниках курс купівлі становить 12,01 грн, а продажу — 12,14 грн.

У банках злотий пропонують купувати за 12,40 грн, а продавати за 11,80 грн.

Курс валют на міжбанку

13 травня о 10:00 торги доларом на міжбанку відкрилися з показниками 43,965 грн за купівлю та 43,995 грн за продаж.

Згодом курс почав активно зростати. Ближче до 12:00 торги доларом вийшли на пік активності. Попит перевищував пропозицію, а котирування продажу за окремими угодами сягали 44 грн за долар або навіть трохи перевищували його.

Важливо

Прогноз курсу валют на 11-17 травня: банкір пояснив, чи варто бігти в обмінники

Ближче до обіду ситуація на валютному міжбанку залишалася відносно спокійною, попри переважання попиту над пропозицією. Операції проводилися переважно лотами до 1 млн доларів.

Після обіду активність на міжбанку знизилася. Основна частина угод уже не перевищувала 300–800 тисяч доларів.

Ближче до 16:00 торги доларом фактично завершилися. Ринок готувався до закриття з показниками 43,95/43,98 грн. Саме з такими котируваннями торги й закрилися.

Ситуація з євро на міжбанку була менш стабільною. Протягом торгів спостерігалися як зниження, так і зростання курсу. Торги євро завершилися з такими показниками:

купівля — 51,4786 грн, що на 11 копійок менше, ніж від початку торгів;

продаж — 51,5005 грн, що на 10 копійок менше.

Раніше Фокус писав, що на початку травня гривні вдалося зміцнити свої позиції. Проте, за словами фінансового аналітика, тимчасова стабілізація на валютному ринку не означає припинення девальваційного тренду нацвалюти.