Гривна усилила позиции сразу к трем популярным валютам. На 14 мая НБУ снизил официальный курс доллара, евро и злотого.

В Украине происходят очередные курсовые колебания, которые на этот раз привели к укреплению позиций гривны. На официальном уровне 14 мая подешевели доллар, евро и польский злотый. Больше всего снизилась стоимость европейской валюты. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Официальный курс валют в Украине 14 мая

Регулятор снизил курс доллара после трехдневного роста. Однако, эти изменения произошли лишь в пределах 1 копейки. Официальная стоимость американской валюты 14 мая составляет 43,96 грн.

Евро подешевел значительно заметнее. Его официальная стоимость снизилась сразу на 14 копеек и составляет 51,50 грн.

Польский злотый также потерял в цене. Его курс снизился до 12,11 грн, что на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Наличный курс валют

В банках и обменниках наблюдаются незначительные колебания курса валют.

Доллар в обменниках торгуется на уровне:

покупка — 43,81 грн;

продажа — 43,88 грн.

В банках американскую валюту предлагают по менее выгодному курсу. Курс покупки составляет 43,72 грн, а продажи — 44,19 грн.

Евро продолжает дешеветь. Обменять валюту можно по такому курсу:

банки: покупка — 51,40 грн, продажа — 51,95 грн;

обменники: покупка — 51,59 грн, продажа — 51,78 грн.

Польский злотый остается одной из самых стабильных валют на наличном рынке. В обменниках курс покупки составляет 12,01 грн, а продажи — 12,14 грн.

В банках злотый предлагают покупать за 12,40 грн, а продавать за 11,80 грн.

Курс валют на межбанке

13 мая в 10:00 торги долларом на межбанке открылись с показателями 43,965 грн за покупку и 43,995 грн за продажу.

Впоследствии курс начал активно расти. Ближе к 12:00 торги долларом вышли на пик активности. Спрос превышал предложение, а котировки продажи по отдельным сделкам достигали 44 грн за доллар или даже немного превышали его.

Ближе к обеду ситуация на валютном межбанке оставалась относительно спокойной, несмотря на преобладание спроса над предложением. Операции проводились преимущественно лотами до 1 млн долларов.

После обеда активность на межбанке снизилась. Основная часть сделок уже не превышала 300-800 тысяч долларов.

Ближе к 16:00 торги долларом фактически завершились. Рынок готовился к закрытию с показателями 43,95/43,98 грн. Именно с такими котировками торги и закрылись.

Ситуация с евро на межбанке была менее стабильной. В течение торгов наблюдались как снижение, так и рост курса. Торги евро завершились с такими показателями:

покупка — 51,4786 грн, что на 11 копеек меньше, чем с начала торгов;

продажа — 51,5005 грн, что на 10 копеек меньше.

Ранее Фокус писал, что в начале мая гривне удалось укрепить свои позиции. Однако, по словам финансового аналитика, временная стабилизация на валютном рынке не означает прекращения девальвационного тренда нацвалюты.