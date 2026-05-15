В конце рабочей недели Нацбанк обновил официальные курсы валют. Доллар и евро 15 мая потеряли в цене, но эти изменения весьма незначительны.

15 мая в Украине продолжилась тенденция к постепенному укреплению позиций гривны, ведь подешевели доллар и евро. Однако, польский злотый несколько вырос в цене. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Какой курс валют установил НБУ на 15 мая

Официальный курс доллара продолжил снижаться. На 15 мая регулятор установил его на уровне 43,95 грн. Это на 1 копейку меньше, чем в предыдущий банковский день.

Важно

Старые доллары не берут: имеют ли право банки не принимать изношенные купюры — объяснение юриста

Евро также подешевел. Официальная стоимость европейской валюты составляет 51,43 грн, что на 7 копеек ниже предыдущего показателя.

Зато польский злотый немного укрепился. Его курс вырос на 2 копейки и составляет 12,13 грн.

Наличный курс валют в Украине

В банках произошли незначительные корректировки наличного курса. В кассах финучреждений валюту предлагали обменивать по следующим показателям:

Відео дня

доллар: покупка — 43,75 грн, продажа — 44,19 грн;

евро: покупка — 51,25 грн, продажа — 51,85 грн;

злотый: покупка — 11,80 грн, продажа — 12,40 грн.

В обменниках курс валют несколько привлекательнее. Так, средний курс покупки доллара составляет 43,83 грн, а продажи — 43,90 грн.

Евро продолжил дешеветь: средний курс покупки — 51,59 грн, а продажи — 51,77 грн.

Курс злотого оставался относительно стабильным. Обменники предлагали покупать польскую валюту за 12,12 грн, а продавать — за 12,00 грн.

Опрос Доверяете ли вы банкам и храните ли там свои средства? Опрос открыт до Да, я храню большую часть своих сбережений в банке Частично доверяю, держу только часть средств Не доверяю, храню деньги наличными У меня вообще нет сбережений Голосувати

Что происходило на межбанке 14 мая

Торги на межбанковском валютном рынке 14 мая традиционно стартовали в 10:00. Оживление участников рынка наблюдалось ближе к 11:00.

На открытии доллар торговался в пределах:

покупка — 43,95 грн;

продажа — 43,98 грн.

Эти показатели держались почти до 15:00, после чего американская валюта несколько подорожала. Закрылись торги долларом на уровне 43,96 грн в покупке и 43,99 грн в продаже. Рост составил 1 копейку.

На межбанке доллар подорожал на 1 копейку на межбанке Фото: Из открытых источников

Евро на межбанке открылся с показателями 51,50 грн в покупке и 51,52 грн в продаже. Впоследствии европейская валюта начала дешеветь. Несмотря на кратковременный скачок около 15:30, к завершению торгов курс снова снизился.

Финальные показатели по евро были такими:

покупка — 51,40 грн (-0,08);

продажа — 51,42 (-0,07).

Напомним, неделя началась с роста курса доллара и евро. Американская валюта на официальном уровне стоила 43,85 грн, а европейская — 51,59 грн.