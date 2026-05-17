Курс доллара может достичь 44,35 грн, а евро — 52,5 грн. Фокус расспросил эксперта о факторах, которые будут влиять на валютный рынок Украины.

Курс валют 18-24 мая, вероятно, будет оставаться относительно стабильным в Украине, хотя спрос на иностранную валюту будет повышенным. Об этом в комментарии для Фокуса заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

"В конце мая валютный рынок Украины может пройти без существенных потрясений. Хотя спрос на валюту будет оставаться повышенным, имеющиеся условия не указывают на риск резкого курсового слома", — отметил банкир.

По его словам, главным фактором стабильности на рынке будет оставаться Национальный банк Украины, который продолжит сглаживать колебания с помощью валютных интервенций.

18-24 мая рынок и в дальнейшем будет находиться под влиянием нескольких внешних и внутренних факторов, но главную стабилизационную функцию будет выполнять Национальный банк

"Текущий дисбаланс между спросом и предложением валюты может составлять около 10-15% в пользу спроса. Основным источником такого превышения будет активность импортеров топлива", — пояснил Лесовой.

Он прогнозирует, что объемы интервенций НБУ будут умеренными и не превысят 800-850 млн долларов в неделю.

"Это позволит компенсировать избыточный спрос без резкого влияния на рыночное поведение", — добавил эксперт.

Ситуация на межбанке в мае: ожидать ли изменения курса доллара

По словам банкира, межбанковский рынок и в дальнейшем будет оставаться главным ориентиром для курсообразования.

"Если НБУ будет эффективно выравнивать спрос и предложение, ежедневные курсовые изменения на межбанке будут умеренными. Это, в свою очередь, уменьшит вероятность резких движений на наличном рынке", — подчеркнул он.

Лесовой также обратил внимание на факторы, которые будут влиять на курс доллара в ближайшее время. Среди них — инфляция, ситуация на мировом рынке энергоносителей и международная финансовая поддержка Украины.

"Второй важный фактор — ситуация вокруг Ормузского пролива, ведь она напрямую связана со стоимостью энергоносителей на мировом рынке", — отметил эксперт.

Международная помощь и курс валют на неделю в Украине — устоит ли рынок

Важными будут оставаться вопросы международной помощи и последствия войны.

"Для валютного рынка это имеет значение, поскольку внешнее финансирование влияет на общую макрофинансовую устойчивость", — пояснил Лесовой.

Что касается курса валют в Украине, то, по базовому сценарию, доллар в ближайшую неделю будет находиться в пределах 43,75-44,35 грн, а евро — в диапазоне 50,5-52,5 грн.

Если подытожить, то основные показатели валютного рынка и курс валют 18-24 мая, следующие:

коридор курса доллара на межбанке — 43,75-44,20 грн, на наличном рынке — 43,75-44,35 грн;

курс евро на межбанке ожидается в пределах 50,5-52,5 грн, а на наличном рынке — 50,5-52 грн;

ежедневные курсовые изменения на межбанке составят до 0,05-0,15 грн, в банках — до 0,1-0,2 грн, в обменниках — до 0,3 грн;

разница между курсами покупки и продажи доллара в банках может достигать 0,5-0,6 грн, а евро — до 0,8-1 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка ожидается в пределах 0,1-0,15 грн;

средние недельные курсовые колебания прогнозируются на уровне до 1-1,5%.

"Таким образом, резких изменений на валютном рынке не ожидается: НБУ будет сохранять активную роль, спрос будет оставаться контролируемым, а курсовые колебания умеренными", — подытожил банкир.

Напомним, в конце прошлой недели, 15 мая, доллар начал терять позиции. Фокус подробно расписал, сколько стоят иностранные валюты.