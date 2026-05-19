НБУ повысил курсы доллара, евро и злотого на 19 мая, что ослабило позиции гривны. Заметные колебания произошли и на наличном рынке.

Курс валют в Украине продолжает двигаться вверх. После пересечения долларом отметки в 44 грн американская валюта не остановилась и 19 мая снова подорожала. Вместе с долларом к росту вернулся и евро. Незначительное подорожание зафиксировали и в отношении польского злотого. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Какой курс валют установил НБУ

На 19 мая Национальный банк продолжил корректировать официальный курс доллара в сторону роста. Американская валюта подорожала до 44,15 грн, что на 8 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Европейская валюта также начала дорожать после периода снижения. Официальный курс евро установлен на уровне 51,41 грн. Рост составляет 15 копеек.

В Украине официальный курс евро вырос до 51,41 грн

Незначительные колебания в сторону подорожания произошли и в отношении польского злотого. Его курс вырос до 12,11 грн, что на 4 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Наличный курс валют в Украине

Доллар дорожает и на наличном рынке. В банках курс покупки в среднем составляет 43,85 грн, тогда как курс продажи вырос до 44,37 грн.

В обменниках американская валюта несколько дешевле. Средние показатели таковы:

покупка — 43,89 грн;

продажа — 43,97 грн.

Незначительные колебания курса евро фиксируют как в обменниках, так и в банках. Средняя стоимость европейской валюты в Украине составляет:

обменники: покупка — 51,47 грн, продажа — 51,67 грн;

банки: покупка — 51,15 грн, продажа — 51,72 грн.

Злотый остается одной из самых стабильных валют на наличном рынке. В обменниках курс покупки в среднем держится на уровне 12,01 грн, а курс продажи — 12,11 грн.

В банках польская валюта торгуется по следующим показателям:

покупка — 11,80 грн;

продажа — 12,40 грн.

Курс валют на межбанке

На межбанковском валютном рынке также произошло подорожание валют. Наибольшие изменения претерпел евро.

Торги по европейской валюте с такими показателями:

покупка — 51,34 грн;

продажа — 51,38 грн.

К 12:00 курс вырос до 51,43 грн за покупку и 51,45 грн за продажу. Далее котировки постепенно снижались, однако в 15:30 евро снова начал дорожать.

Торги по евро закрылись с таким курсом: покупка — 51,43 грн (+0,14), продажа — 51,44 грн (+0,12).

Более сдержанной была ситуация с долларом. В начале торгов курс покупки составлял 44,12 грн, а продажи — 44,16 грн. Перед обедом на рынке наблюдалось шаткое равновесие между спросом и предложением, а сделки проходили лотами до 1 млн долларов.

После обеда спрос снова начал постепенно превышать предложение, из-за чего котировки доллара выросли в пределах 1-1,5 копейки.

Торги долларом закрылись с такими показателями: покупка — 44,13 грн (+0,01), продажа — 44,16 грн (+0,01).

Напомним, что в Украине ожидается дальнейшее подорожание иностранных валют. Ожидается, что курс доллара может вырасти до 44,35 грн, а евро — 52,5 грн.