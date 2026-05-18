18 мая американская валюта подорожала, тогда как евро и злотый продемонстрировали снижение. Какой курс валют в Украине — читайте на обзоре.

Новая неделя в Украине в очередной раз началась с укрепления позиций доллара. В то же время евро и польский злотый 18 мая потеряли в цене. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Официальный курс валют в Украине 18 мая

Официальный курс доллара установлен на уровне 44,07 грн. Это на 12 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Евро, наоборот, продолжил дешеветь. Его официальная стоимость составляет 51,26 грн, что на 17 копеек меньше предыдущего показателя.

Снижение коснулось и польского злотого. Официальный курс валюты Польши составляет 12,07 грн, то есть на 6 копеек меньше, чем в прошлый банковский день.

Какой наличный курс валют в Украине

На наличном рынке наблюдаются незначительные курсовые колебания. В банках обмен валют можно осуществить по следующим средним показателям:

доллар: покупка — 43,75 грн, продажа — 44,25 грн;

евро: покупка — 51,20, продажа — 51,80 грн;

злотый: покупка — 11,80 грн, продажа — 12,40 грн.

В обменниках курс традиционно несколько выгоднее для клиентов. Средняя стоимость покупки доллара составляет 43,90 грн, а продажи — 43,97 грн.

Средний курс покупки доллара составляет 43,90 грн. Фото: Pexels

Евро в обменных пунктах удерживается вблизи предыдущих значений. Курс покупки уже несколько дней подряд остается на уровне 51,46 грн, тогда как продажа незначительно изменился и составляет 51,68 грн.

Самым стабильным остается польский злотый. В среднем его покупают по 12,00 грн, а продают по 12,12 грн.

Курс валют на межбанке

Предыдущие торги на межбанковском валютном рынке, которые состоялись 15 мая, завершились ростом курса доллара. На старте котировки составляли 43,96 грн за покупку и 43,99 грн за продажу.

Ближе к 11:00 спрос на доллар превышал предложение в 2-2,5 раза, что подтолкнуло котировки вверх. НБУ продавал валюту, сдерживая рост, однако к 14:00 продажа доллара достигала 44,19 грн.

В 17:00 торги завершились на уровне 44,12 грн за покупку и 44,16 грн за продажу. С начала дня курс вырос на 16-17 копеек.

Курс евро на межбанке также демонстрировал активную динамику. В начале торгов покупка евро составляла 51,15 грн, продажа — 51,17 грн.

В течение дня европейская валюта дорожала, а пиковые значения были зафиксированы около 14:00. Тогда курс покупки достиг 51,40 грн, а продажи — 51,42 грн. После этого евро начал дешеветь.

По итогам торгов курс евро составил:

покупка — 51,28 грн (-0,11);

продажа — 51,32 (-0,10).

Ранее Фокус сообщал, что в конце мая валютный рынок Украины не продемонстрирует стремительные колебания. По прогнозу банкира, курс доллара будет в пределах 43,75-44,35 грн, а евро — 50,5-52,5 грн.