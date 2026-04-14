"Ходим по лезвию": глава НБУ предупредил о риске роста инфляции в Украине из-за войны в Иране

Глобальное обострение на Ближнем Востоке создает новые риски для украинской экономики, в частности из-за подорожания энергоносителей и удобрений, что непосредственно влияет на цены. Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный предупредил, что это может ускорить инфляцию, хотя регулятор планирует сдерживать ее в пределах целевых показателей.

Война на Ближнем Востоке может ускорить инфляцию в Украине на 1,5-2,8 процентного пункта из-за роста цен на нефть и удобрения, заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, сообщило информационное агентство Reuters. По его словам, несмотря на эти риски, регулятор намерен удержать инфляцию на уровне около 5% в среднесрочной перспективе.

"Мы стараемся ходить по лезвию бритвы", — сказал Пышный через переводчика, отметив, что цены уже начали расти.

На вопрос, повлияет ли война на экономические прогнозы, Пышный ответил, что банк на следующую неделю запланировал встречи, на которых будет оценено полное влияние на экономику Украины. Вторичные последствия войны, в частности на цены для удобрения, также будут "довольно значительными".

Пышный входит в состав большой украинской делегации, которая участвует в весенних заседаниях МВФ и Всемирного банка в надежде обеспечить, чтобы война России против Украины, оставалась на повестке дня, несмотря на вспышку новой войны на Ближнем Востоке.

Он приветствовал результаты выборов в Венгрии, на которых президент Виктор Орбан был отстранен от должности, и выразил надежду, что это решит проблему задержек с предоставлением Европейским Союзом кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Орбан, давний лидер националистов Венгрии, чья партия проиграла национальные выборы новосозданной правоцентристской партии "Тиса", заблокировал реализацию кредита ЕС для Киева, ссылаясь на спор относительно поврежденного войной трубопровода.

Пышный заявил, что встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом и другими высокопоставленными чиновниками США в среду, с американскими законодателями в четверг и с председателем Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом в пятницу.

Между тем, по его словам, ожидается, что массированные российские удары по энергетической инфраструктуре Украины приведут к снижению темпов роста экономики и увеличению оттока мигрантов. Хотя правительство ожидает, что поток мигрантов прекратится после окончания боевых действий, Пышный сказал, что длительный конфликт может осложнить возвращение некоторых из примерно 6 миллионов украинцев, которые остаются за рубежом.

"Чем дольше это будет продолжаться, тем выше риск ассимиляции украинцев за рубежом", — сказал он.

Напомним, что глава НБУ Андрей Пышный заявлял о значительной доле теневой экономики в Украине, которая влияет на налоговую политику и бюджетные поступления. По его словам, именно это стало предметом дискуссии между правительством и МВФ по поиску дополнительных ресурсов для финансирования обороны.

Ранее мы также информировали, что шесть украинских банков объединились в консорциум для финансирования оборонно-промышленного комплекса. Как отмечал Андрей Пышный, этот механизм позволяет реализовывать масштабные проекты и распределять риски между банками.