"Ходимо по лезу": голова НБУ попередив про ризик зростання інфляції в Україні через війну в Ірані

Глобальне загострення на Близькому Сході створює нові ризики для української економіки, зокрема через подорожчання енергоносіїв і добрив, що безпосередньо впливає на ціни. Голова Нацбанку України Андрій Пишний попередив, що це може прискорити інфляцію, хоча регулятор планує стримувати її в межах цільових показників.

Війна на Близькому Сході може прискорити інфляцію в Україні на 1,5–2,8 відсоткового пункту через зростання цін на нафту та добрива, заявив глава Національного банку України Андрій Пишний, повідомило інформаційне агентство Reuters. За його словами, попри ці ризики, регулятор має намір утримати інфляцію на рівні близько 5% у середньостроковій перспективі.

"Ми намагаємося ходити по лезу бритви", — сказав Пишний через перекладача, зазначивши, що ціни вже почали зростати.

На запитання, чи вплине війна на економічні прогнози, Пишний відповів, що банк на наступний тиждень запланував зустрічі, на яких буде оцінено повний вплив на економіку України. Вторинні наслідки війни, зокрема на ціни для добрива, також будуть "досить значними".

Пишний входить до складу великої української делегації, яка бере участь у весняних засіданнях МВФ та Світового банку в надії забезпечити, щоб війна Росії проти України, залишалася на порядку денному, незважаючи на спалах нової війни на Близькому Сході.

Він привітав результати виборів в Угорщині, на яких президента Віктора Орбана було усунуто з посади, і висловив сподівання, що це вирішить проблему затримок з наданням Європейським Союзом кредиту Україні в розмірі 90 мільярдів євро. Орбан, давній лідер націоналістів Угорщини, чия партія програла національні вибори новоствореній правоцентристській партії "Тиса", заблокував реалізацію кредиту ЄС для Києва, посилаючись на суперечку щодо пошкодженого війною трубопроводу.

Пишний заявив, що зустрінеться з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та іншими високопосадовцями США в середу, з американськими законодавцями в четвер і з головою Федеральної резервної системи Джеромом Пауеллом у п'ятницю.

Тим часом, за його словами, очікується, що масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі України призведуть до зниження темпів зростання економіки та збільшення відтоку мігрантів. Хоча уряд очікує, що потік мігрантів припиниться після закінчення бойових дій, Пишний сказав, що тривалий конфлікт може ускладнити повернення деяких із приблизно 6 мільйонів українців, які залишаються за кордоном.

"Чим довше це триватиме, тим вищий ризик асиміляції українців за кордоном", — сказав він.

Нагадаємо, що голова НБУ Андрій Пишний заявляв про значну частку тіньової економіки в Україні, яка впливає на податкову політику та бюджетні надходження. За його словами, саме це стало предметом дискусії між урядом і МВФ щодо пошуку додаткових ресурсів для фінансування оборони.

Раніше ми також інформували, що шість українських банків об’єдналися у консорціум для фінансування оборонно-промислового комплексу. Як зазначав Андрій Пишний, цей механізм дозволяє реалізовувати масштабні проєкти та розподіляти ризики між банками.