Новий тиждень в Україні вкотре розпочався зі зміцнення позицій долара. Водночас євро та польський злотий 18 травня втратили в ціні. Про це свідчать дані Національного банку України.

Офіційний курс валют в Україні 18 травня

Офіційний курс долара встановлено на рівні 44,07 грн. Це на 12 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

Євро, навпаки, продовжив дешевшати. Його офіційна вартість становить 51,26 грн, що на 17 копійок менше за попередній показник.

Зниження торкнулося і польського злотого. Офіційний курс валюти Польщі становить 12,07 грн, тобто на 6 копійок менше, ніж минулого банківського дня.

Який готівковий курс валют в Україні

На готівковому ринку спостерігаються незначні курсові коливання. У банках обмін валют можна здійснити за такими середніми показниками:

долар: купівля — 43,75 грн, продаж — 44,25 грн;

євро: купівля — 51,20, продаж — 51,80 грн;

злотий: купівля — 11,80 грн, продаж — 12,40 грн.

В обмінниках курс традиційно дещо вигідніший для клієнтів. Середня вартість купівлі долара становить 43,90 грн, а продажу — 43,97 грн.

Фото: Pexels

Євро в обмінних пунктах утримується поблизу попередніх значень. Курс купівлі вже кілька днів поспіль залишається на рівні 51,46 грн, тоді як продаж незначно змінився і становить 51,68 грн.

Найстабільнішим залишається польський злотий. У середньому його купують по 12,00 грн, а продають по 12,12 грн.

Курс валют на міжбанку

Попередні торги на міжбанківському валютному ринку, які відбулися 15 травня, завершилися зростанням курсу долара. На старті котирування становили 43,96 грн за купівлю та 43,99 грн за продаж.

Ближче до 11:00 попит на долар перевищував пропозицію у 2–2,5 раза, що підштовхнуло котирування вгору. НБУ продавав валюту, стримуючи зростання, однак до 14:00 продаж долара сягав 44,19 грн.

О 17:00 торги завершилися на рівні 44,12 грн за купівлю та 44,16 грн за продаж. Від початку дня курс зріс на 16–17 копійок.

Курс євро на міжбанку також демонстрував активну динаміку. На початку торгів купівля євро становила 51,15 грн, продаж — 51,17 грн.

Протягом дня європейська валюта дорожчала, а пікові значення були зафіксовані близько 14:00. Тоді курс купівлі сягнув 51,40 грн, а продажу — 51,42 грн. Після цього євро почав дешевшати.

За підсумками торгів курс євро становив:

купівля – 51,28 грн (-0,11);

продаж – 51,32 (-0,10).

Раніше Фокус повідомляв, що наприкінці травня валютний ринок України не продемонструє стрімкі коливання. За прогнозом банкіра, курс долара буде в межах 43,75-44,35 грн, а євро — 50,5-52,5 грн.