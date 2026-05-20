На валютном рынке Украины 20 мая гривна частично укрепила позиции, ведь НБУ снизил курс евро и злотого.

В Украине 20 мая наблюдается незначительное укрепление гривны относительно евро и польского злотого. В то же время доллар США после стремительного подорожания фактически "застыл" на прежнем уровне. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Курс валют от НБУ

После однодневного роста официальный курс евро снова пошел вниз. На 20 мая регулятор установил его на уровне 51,29 грн. Это на 12 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Польский злотый также потерял в цене. Его официальный курс снизился на 3 копейки и составляет 12,08 грн.

Зато курс доллара НБУ оставил без изменений. Американская валюта на 20 мая стоит 44,15 грн.

Наличный курс валют в Украине

В банках курсы валют меняются несущественно. Средние показатели по Украине следующие:

доллар: покупка — 43,89 грн, продажа — 44,38 грн;

евро: покупка — 51,10 грн, продажа — 51,70 грн;

злотый: покупка — 11,80 грн, продажа — 12,40 грн.

Обменники и банки не спешат менять курс валют Фото: Из открытых источников

Пункты обмена валют также не спешат существенно пересматривать показатели. Валютные операции предлагают по следующим курсам:

доллар: покупка -43,90 грн, продажа — 43,97 грн;

евро: покупка — 51,40 грн, продажа — 51,62 грн;

злотый: покупка — 12,00 грн, продажа — 12,11 грн.

Курс валют на межбанке

На межбанковском рынке торги долларом проходили без резких колебаний. День начался с курса 44,13 грн за покупку и 44,16 грн за продажу.

Ближе к полудню на рынке присутствовали как покупатели, так и продавцы, без очевидного преимущества одной из сторон. Однако перед обедом спрос на доллар начал несколько превышать предложение.

По итогам торгов доллар завершил день со следующими показателями:

покупка — 44,15 грн (+0,02);

продажа — 44,18 грн (+0,02).

Ситуация с евро была менее стабильной. В течение торгов курс европейской валюты колебался в разные стороны, а в конце дня евро подешевел на 14 копеек.

Финальные показатели на межбанке составляли:

покупка — 51,29 грн;

продажа — 51,31 грн.

Ранее Фокус сообщал, что из-за глобальной нестабильности инвесторы все активнее ищут активы, которые помогут прожить эти периоды турбулентности с минимальными потерями.