Гривна снова уступила сразу двум ключевым валютам. Как изменились курсовые показатели доллара и евро — читайте в обзоре.

На валютном рынке Украины 28 мая продолжает расти курс доллара. Американская валюта в очередной раз обновила исторический максимум. К тенденции по подорожанию также присоединился евро, тогда как польский злотый несколько подешевел. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Национальным банком Украины (НБУ).

Какой официальный курс валют в Украине

Регулятор снова повысил курс доллара на 2 копейки. Теперь официальная стоимость составляет 44,29 грн.

В Украине курс доллара постепенно растет и обновляет исторические максимумы

Евро после однодневного снижения также вернулся к подорожанию. Курс вырос до 51,54 грн, что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

В то же время Нацбанк снизил официальный курс польского злотого. Валюта подешевела на 1 копейку и теперь стоит 12,16 грн.

Курс валют в банках и обменниках

На фоне решений регулятора курс доллара вырос и в банках, и в обменниках. Однако, изменения остаются в пределах нескольких копеек. Средние показатели для доллара следующие:

обменники: покупка — 44,10 грн, продажа — 44,22 грн;

банки: покупка — 44,05 грн, продажа — 44,49 грн.

Евро торгуется почти без существенных изменений. В кассах банков курс покупки составляет 51,25 грн, тогда как курс продажи вырос до 51,87 грн. В обменниках евро можно купить в среднем за 51,80 грн, а продать — за 51,60 грн.

Значительных колебаний курса злотого также не наблюдается. Средние показатели следующие:

банки: покупка — 11,80 грн, продажа — 12,40 грн;

обменники: покупка — 12,05 грн, продажа — 12,15 грн.

Курс валют на межбанке

27 мая торги долларом на межбанке завершились без существенных курсовых изменений. В течение сессии наблюдались колебания в пределах 1-3 копеек. По итогам торгов курс составил:

покупка — 44,28 грн;

продажа — 44,31 грн.

Торги евро начались с курса покупки на уровне 51,56 грн и продажи — 51,59 грн. До 13:00 ситуация оставалась относительно спокойной, после чего курс начал снижаться. Однако около 15:00 динамика резко изменилась и евро начал стремительно дорожать.

Пиковые значения были зафиксированы около 15:30, когда курс вырос до 51,63 грн в покупке и 51,65 грн в продаже. После этого произошло очередное снижение. По итогам торгов на межбанке евро закрылся с такими показателями:

покупка — 51,54 грн;

продажа — 51,57 грн.

Напомним, эта неделя началась с рекордных показателей на валютном рынке. На 25 мая НБУ устанавливал курс доллара до 44,26 грн.