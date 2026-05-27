На валютном рынке Украины зафиксирован новый исторический максимум. Доллар после однодневного ослабления снова пошел вверх.

После незначительного ослабления доллар вернулся к восходящей тенденции и в очередной раз обновил исторический максимум. Продолжил расти и польский злотый, тогда как евро несколько подешевел. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 44,27 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подорожала на 2 копейки, обновив рекордный показатель.

В то же время евро несколько просел в цене. Официальный курс европейской валюты снизился на 1 копейку и составляет 51,51 грн.

Польский злотый, наоборот, продолжил дорожать. Его официальная стоимость выросла на 1 копейку — до 12,17 грн.

Відео дня

Какой курс валют в банках и обменниках 27 мая

В банках и обменниках курсовые колебания остаются умеренными. Общая тенденция свидетельствует о постепенном подорожании иностранной валюты.

Так, в банках купить доллар можно в среднем за 44,47 грн, тогда как продать его клиенты финансовых учреждений имеют возможность за 43,99 грн.

Евро в банках также демонстрирует подорожание. Курс покупки составляет 51,25 грн, а курс продажи — 51,80 грн.

Банки установили курс покупки евро на уровне 51,25 грн, а курс продажи — 51,80 грн

Польский злотый в банковских учреждениях остается относительно стабильным: курс покупки — 11,80 грн, продажи — 12,40 грн.

В обменниках также фиксируется незначительное подорожание валют. Средние показатели таковы:

доллар: покупка — 44,09 грн, продажа — 44,20 грн;

евро: покупка — 51,55 грн, продажа — 51,75 грн;

злотый: покупка — 12,02 грн, продажа — 12,15 грн.

Что происходило на межбанке

На межбанковском валютном рынке 26 мая торги завершились подорожанием доллара и снижением курса евро.

На старте сессии американская валюта стоила 44,24 грн в покупке и 44,27 грн в продаже. К завершению торгов курс вырос: покупка поднялась до 44,28 грн, а продажа — до 44,31 грн. Резких скачков в течение дня не наблюдалось. Рост доллара происходил постепенно.

На межбанке произошло подорожание доллара, тогда как евро — подешевело

Ситуация с евро была менее однозначной. Торги начались с показателей 51,48 грн в покупке и 51,50 грн в продаже. В дальнейшем курс постепенно рос, с незначительным снижением около 12:00, после чего снова продолжил движение вверх.

Однако уже после 15:00 на рынке сформировалась тенденция к снижению евро. В итоге торги завершились на уровне 51,47 грн в покупке и 51,49 грн в продаже.

Ранее банкир прогнозировал, что в конце мая ситуация с курсом валют будет относительно спокойной. Важную роль будет играть отсутствие стремительных ценовых изменений на топливо, ведь это влияет на валютный спрос.