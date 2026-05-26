26 мая официальный курс доллара несколько откатился после стремительного роста.

В Украине доллар прекратил стремительно расти и обновлять рекордные показатели. В то же время евро и польский злотый продолжили дорожать 26 мая. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Какой курс валют НБУ установил на 26 мая

Регулятор прекратил повышать официальную стоимость американской валюты. На 26 мая курс доллара установлен на уровне 44,24 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 2 копейки.

В то же время европейские валюты продолжили расти. Официальный курс евро составляет 51,52 грн, что на 19 копеек больше, чем раньше. Польский злотый также прибавил в цене: 26 мая его курс вырос до 12,16 грн, то есть на 7 копеек.

Курс валют в банках и обменниках

На наличном рынке существенных колебаний не наблюдается. В банках валюта торгуется в пределах относительно стабильных показателей:

доллар: покупка — 43,98 грн, продажа — 44,44 грн;

евро: покупка — 51,20 грн, продажа — 51,75 грн;

злотый: покупка — 11,80 грн, продажа — 12,40 грн.

Купить доллары в банках можно в среднем за 44,44 грн

В обменниках ситуация также остается спокойной. Доллар покупают в среднем за 44,02 грн, а продают за 44,11 грн. Евро в обменных пунктах можно купить примерно за 51,67 грн, а продать — за 51,48 грн.

Польский злотый в обменниках покупают за 12,02 грн, а продают за 12,12 грн.

Курс валют на межбанке

На межбанковском валютном рынке 25 мая наблюдалось подорожание основных валют. Торги по доллару стартовали с таких показателей:

покупка — 44,10 грн;

продажа — 44,15 грн.

В течение сессии курс американской валюты постепенно рос. Лишь в промежутке с 14:30 до 15:30 было зафиксировано незначительное снижение на несколько копеек. Несмотря на это общая тенденция оставалась восходящей.

25 мая на межбанковском рынке произошел рост курса доллара

По итогам торгов доллар завершил день на таком уровне:

покупка — 44,24 грн;

продажа — 44,27 грн.

Евро на межбанке также дорожал. Торги начались с курса покупки 51,34 грн и продажи — 51,38 грн. После кратковременного снижения около 15:30 европейская валюта снова пошла вверх.

В конце торгов курс евро составлял:

покупка — 51,50 грн;

продажа — 51,52 грн.

Ранее Фокус писал, что в конце мая в Украине не ожидаются стремительные колебания курса валют. По прогнозу банкира, стоимость доллара может колебаться в пределах 43,8-44,5 грн.