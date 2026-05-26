26 травня офіційний курс долара дещо відкотився після стрімкого зростання.

В Україні долар припинив стрімко зростати та оновлювати рекордні показники. Водночас євро та польський злотий продовжили дорожчати 26 травня. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Який курс валют НБУ встановив на 26 травня

Регулятор припинив підвищувати офіційну вартість американської валюти. На 26 травня курс долара встановлено на рівні 44,24 грн. Порівняно з попереднім банківським днем долар подешевшав на 2 копійки.

Водночас європейські валюти продовжили зростати. Офіційний курс євро становить 51,52 грн, що на 19 копійок більше, ніж раніше. Польський злотий також додав у ціні: 26 травня його курс зріс до 12,16 грн, тобто на 7 копійок.

Курс валют у банках та обмінниках

На готівковому ринку суттєвих коливань не спостерігається. У банках валюта торгується в межах відносно стабільних показників:

долар: купівля — 43,98 грн, продаж — 44,44 грн;

євро: купівля — 51,20 грн, продаж — 51,75 грн;

злотий: купівля — 11,80 грн, продаж — 12,40 грн.

Купити долари в банках можна в середньому за 44,44 грн

В обмінниках ситуація також залишається спокійною. Долар купують у середньому за 44,02 грн, а продають за 44,11 грн. Євро в обмінних пунктах можна купити приблизно за 51,67 грн, а продати — за 51,48 грн.

Польський злотий в обмінниках купують за 12,02 грн, а продають за 12,12 грн.

Курс валют на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку 25 травня спостерігалося подорожчання основних валют. Торги по долару стартували з таких показників:

купівля — 44,10 грн;

продаж — 44,15 грн.

Протягом сесії курс американської валюти поступово зростав. Лише в проміжку з 14:30 до 15:30 було зафіксовано незначне зниження на кілька копійок. Попри це загальна тенденція залишалася висхідною.

За підсумками торгів долар завершив день на такому рівні:

купівля — 44,24 грн;

продаж — 44,27 грн.

Євро на міжбанку також дорожчав. Торги розпочалися з курсу купівлі 51,34 грн і продажу — 51,38 грн. Після короткочасного зниження близько 15:30 європейська валюта знову пішла вгору.

Наприкінці торгів курс євро становив:

купівля — 51,50 грн;

продаж — 51,52 грн.

Раніше Фокус писав, що наприкінці травня в Україні не очікуються стрімкі коливання курсу валют. За прогнозом банкіра, вартість долара може коливатися в межах 43,8-44,5 грн.