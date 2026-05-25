Гривня здає позиції: в Україні зафіксовано новий рекорд на валютному ринку
Новий тиждень розпочався із рекордів на валютному ринку України. Який курс долара та євро 25 травня — читайте в огляді.
25 травня офіційний курс долара продовжив зростати та знову оновив історичний максимум. Разом з американською валютою подорожчали євро та польський злотий. Відповідні дані оприлюднив Національний банк України (НБУ).
Офіційний курс валют в Україні 25 травня
Долар в Україні продовжує встановлювати нові рекорди. Починаючи з 21 травня офіційний курс американської валюти оновлює історичний максимум.
На 25 травня регулятор встановив курс долара на рівні 44,26 грн. Це на 3 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.
Подорожчала і європейська валюта. Офіційний курс євро зріс також на 3 копійки та становить 51,33 грн.
Польський злотий додав 2 копійки. Його офіційний курс на 25 травня встановлено на рівні 12,09 грн.
Курс валют у банках та обмінниках
Зміни офіційного курсу вплинули й на ситуацію в банках та обмінних пунктах. У банках долар у середньому торгується на такому рівні:
- купівля — 44 грн;
- продаж — 44,45 грн.
В обмінниках показники дещо схожі. Середній курс купівлі долара також становить 44 грн, тоді як продаж — 44,14 грн.
Незначні коливання спостерігаються і щодо євро. Середні курси в Україні встановлені на такому рівні:
- банки: купівля — 51,10 грн, продаж — 51,67 грн;
- обмінники: купівля — 51,45 грн, продаж — 51,65 грн.
Польський злотий у банках та обмінниках продовжує торгуватися в таких межах:
- банки: купівля — 11,80 грн, продаж — 12,40 грн;
- обмінники: купівля — 12,01 грн, продаж — 12,12 грн.
Що відбувається на міжбанку
На міжбанківському валютному ринку 22 травня, навпаки, спостерігалося зниження курсу валют. Протягом більшої частини торгів по долару не було різких коливань, однак близько 15:30 курс почав швидко знижуватися.
За підсумками торгів долар подешевшав на 14 копійок у купівлі — до 44,10 грн та на 12 копійок у продажу — до 44,15 грн.
Схожа динаміка була й щодо євро. Наприкінці торгів європейська валюта також почала дешевшати. У підсумку курс євро знизився до 51,18 грн у купівлі (-0,11) та до 51,22 грн у продажу (-0,09).
Нагадаємо, минулий тиждень завершився з такими показниками: офіційний курс долара становив 44,23 грн, а в банках американську валюту продавали в середньому по 44,44 грн.