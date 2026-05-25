Новая неделя началась с рекордов на валютном рынке Украины. Какой курс доллара и евро 25 мая — читайте в обзоре.

25 мая официальный курс доллара продолжил расти и снова обновил исторический максимум. Вместе с американской валютой подорожали евро и польский злотый. Соответствующие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Официальный курс валют в Украине 25 мая

Доллар в Украине продолжает устанавливать новые рекорды. Начиная с 21 мая официальный курс американской валюты обновляет исторический максимум.

На 25 мая регулятор установил курс доллара на уровне 44,26 грн. Это на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Подорожала и европейская валюта. Официальный курс евро вырос также на 3 копейки и составляет 51,33 грн.

Польский злотый прибавил 2 копейки. Его официальный курс на 25 мая установлен на уровне 12,09 грн.

Курс валют в банках и обменниках

Изменения официального курса повлияли и на ситуацию в банках и обменных пунктах. В банках доллар в среднем торгуется на таком уровне:

покупка — 44 грн;

продажа — 44,45 грн.

В обменниках показатели несколько похожи. Средний курс покупки доллара также составляет 44 грн, тогда как продажа — 44,14 грн.

В обменниках доллар можно приобрести в среднем за 44,14 грн

Незначительные колебания наблюдаются и в отношении евро. Средние курсы в Украине установлены на таком уровне:

банки: покупка — 51,10 грн, продажа — 51,67 грн;

обменники: покупка — 51,45 грн, продажа — 51,65 грн.

Польский злотый в банках и обменниках продолжает торговаться в таких пределах:

банки: покупка — 11,80 грн, продажа — 12,40 грн;

обменники: покупка — 12,01 грн, продажа — 12,12 грн.

Что происходит на межбанке

На межбанковском валютном рынке 22 мая, наоборот, наблюдалось снижение курса валют. В течение большей части торгов по доллару не было резких колебаний, однако около 15:30 курс начал снижаться.

По итогам торгов доллар подешевел на 14 копеек в покупке — до 44,10 грн и на 12 копеек в продаже — до 44,15 грн.

Похожая динамика была и в отношении евро. В конце торгов европейская валюта также начала дешеветь. В итоге курс евро снизился до 51,18 грн в покупке (-0,11) и до 51,22 грн в продаже (-0,09).

Напомним, что прошлая неделя завершилась со следующими показателями: официальный курс доллара составлял 44,23 грн, а в банках американскую валюту продавали в среднем по 44,44 грн.