Долар побив новий рекорд: що відбувається з курсом валют в Україні
На валютному ринку Україні зафіксовано новий історичний максимум. Долар після одноденного послаблення знову пішов угору.
Після незначного послаблення долар повернувся до висхідної тенденції та вчергове оновив історичний максимум. Продовжив зростати й польський злотий, тоді як євро дещо подешевшав. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).
Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 44,27 грн. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подорожчала на 2 копійки, оновивши рекордний показник.
Водночас євро дещо просів у ціні. Офіційний курс європейської валюти знизився на 1 копійку та становить 51,51 грн.
Польський злотий, навпаки, продовжив дорожчати. Його офіційна вартість зросла на 1 копійку — до 12,17 грн.
Який курс валют у банках та обмінниках 27 травня
У банках і обмінниках курсові коливання залишаються помірними. Загальна тенденція свідчить про поступове подорожчання іноземної валюти.
Так, у банках купити долар можна в середньому за 44,47 грн, тоді як продати його клієнти фінансових установ мають можливість за 43,99 грн.
Євро в банках також демонструє подорожчання. Курс купівлі становить 51,25 грн, а курс продажу — 51,80 грн.
Банки встановили курс купівлі євро на рівні 51,25 грн, а курс продажу — 51,80 грн
Польський злотий у банківських установах залишається відносно стабільним: курс купівлі — 11,80 грн, продажу — 12,40 грн.
В обмінниках також фіксується незначне подорожчання валют. Середні показники такі:
- долар: купівля — 44,09 грн, продаж — 44,20 грн;
- євро: купівля — 51,55 грн, продаж — 51,75 грн;
- злотий: купівля — 12,02 грн, продаж — 12,15 грн.
Що відбувалося на міжбанку
На міжбанківському валютному ринку 26 травня торги завершилися подорожчанням долара та зниженням курсу євро.
На старті сесії американська валюта коштувала 44,24 грн у купівлі та 44,27 грн у продажу. До завершення торгів курс зріс: купівля піднялася до 44,28 грн, а продаж — до 44,31 грн. Різких стрибків протягом дня не спостерігалося. Зростання долара відбувалося поступово.
На міжбанку відбулося подорожчання долара, тоді як євро — подешевшало
Ситуація з євро була менш однозначною. Торги розпочалися з показників 51,48 грн у купівлі та 51,50 грн у продажу. Надалі курс поступово зростав, із незначним зниженням близько 12:00, після чого знову продовжив рух угору.
Однак уже після 15:00 на ринку сформувалася тенденція до зниження євро. У підсумку торги завершилися на рівні 51,47 грн у купівлі та 51,49 грн у продажу.
Раніше банкір прогнозував, що наприкінці травня ситуація з курсом валют буде відносно спокійною. Важливу роль відіграватиме відсутність стрімких цінових змін на пальне, адже це впливає на валютний попит.