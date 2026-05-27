На валютному ринку Україні зафіксовано новий історичний максимум. Долар після одноденного послаблення знову пішов угору.

Після незначного послаблення долар повернувся до висхідної тенденції та вчергове оновив історичний максимум. Продовжив зростати й польський злотий, тоді як євро дещо подешевшав. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 44,27 грн. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подорожчала на 2 копійки, оновивши рекордний показник.

Водночас євро дещо просів у ціні. Офіційний курс європейської валюти знизився на 1 копійку та становить 51,51 грн.

Польський злотий, навпаки, продовжив дорожчати. Його офіційна вартість зросла на 1 копійку — до 12,17 грн.

Відео дня

Який курс валют у банках та обмінниках 27 травня

У банках і обмінниках курсові коливання залишаються помірними. Загальна тенденція свідчить про поступове подорожчання іноземної валюти.

Так, у банках купити долар можна в середньому за 44,47 грн, тоді як продати його клієнти фінансових установ мають можливість за 43,99 грн.

Євро в банках також демонструє подорожчання. Курс купівлі становить 51,25 грн, а курс продажу — 51,80 грн.

Банки встановили курс купівлі євро на рівні 51,25 грн, а курс продажу — 51,80 грн

Польський злотий у банківських установах залишається відносно стабільним: курс купівлі — 11,80 грн, продажу — 12,40 грн.

В обмінниках також фіксується незначне подорожчання валют. Середні показники такі:

долар: купівля — 44,09 грн, продаж — 44,20 грн;

євро: купівля — 51,55 грн, продаж — 51,75 грн;

злотий: купівля — 12,02 грн, продаж — 12,15 грн.

Що відбувалося на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку 26 травня торги завершилися подорожчанням долара та зниженням курсу євро.

На старті сесії американська валюта коштувала 44,24 грн у купівлі та 44,27 грн у продажу. До завершення торгів курс зріс: купівля піднялася до 44,28 грн, а продаж — до 44,31 грн. Різких стрибків протягом дня не спостерігалося. Зростання долара відбувалося поступово.

На міжбанку відбулося подорожчання долара, тоді як євро — подешевшало

Ситуація з євро була менш однозначною. Торги розпочалися з показників 51,48 грн у купівлі та 51,50 грн у продажу. Надалі курс поступово зростав, із незначним зниженням близько 12:00, після чого знову продовжив рух угору.

Однак уже після 15:00 на ринку сформувалася тенденція до зниження євро. У підсумку торги завершилися на рівні 51,47 грн у купівлі та 51,49 грн у продажу.

Раніше банкір прогнозував, що наприкінці травня ситуація з курсом валют буде відносно спокійною. Важливу роль відіграватиме відсутність стрімких цінових змін на пальне, адже це впливає на валютний попит.